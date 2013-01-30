حسین کاشانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه ممتاز البرز در سطح کشور اظهار داشت: این استان در عین نوپایی جایگاه خوبی در سطح کشور دارد و حمایت استان البرز از جمهوری اسلامی و ولایت فقیه آشکار است.

وی تصریح کرد: این استان با استفاده از تجربیات دیگر استان ها و خوشه چینی از بهترین برنامه ها می تواند بهترین جایگاه را در سطح کشور به خود اختصاص دهد.

وی افزود: دهه فجر دهه بازخوانی است و امسال دهه فجر متفاوتی خواهیم داشت که در ذهن ها ماندگار می شود و در البرز برنامه های متعددی تدارک دیده شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز با گرامیداشت دهه فجر اظهار داشت: مردم با جانفشانی در راه اسلام و جنگ در جبهه های حق علیه باطل این فجر را بوجود آوردند و پای آن هم ایستاده اند.

وی ادامه داد: ملت ایران هر گاه به میدان می آیند بسیاری از مشکلات را حل می کنند و قدرت حکومت اسلامی را نمایش می دهند دلیل آن این است که ایران با ایمان و انگیزه ملت گره خورده است.

کاشانی پور گفت: این نظام مورد علاقه مردم است و دشمنان توان مقابله با آن را نداشته و ناچار هستند سر تعظیم در مقابل عظمت و عزت آن فرود می آورند.

اجرای5 هزار برنامه فرهنگی و هنری ویژه ایام دهه فجر در البرز

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از اجرای پنج هزار برنامه متنوع در ایام دهه فجر در استان البرز خبر داد و گفت: 500 برنامه در مجموعه آموزش و پرورش داریم و هر عنوان برنامه در هزار مرکز آموزشی به اجرا در می آید.

وی افزود: در روز 11 بهمن ساعت 9:33 زنگ انقلاب در کارخانجات ها و مدارس به صدا در می آید.

کاشانی پور از برنامه های مختلف و حرکت های نو خبر داد و گفت: قرائت دسته جمعی قرآن در ادارات، پایگاه ها، مساجد ومدارس و توزیع بسته های فرهنگی را در برنامه ها داریم.

وی با بیان این که بتوانیم به عنوان استان البرز برای تجلیل از نگهداری دوران انقلاب افزود: اولین یادواره شهدای انقلاب اسلامی در 15 بهمن در سپاه ناحیه امام حسین کرج برگزار می شود.

کاشانی پور از غبار روبی و عطر افشانی امامزادگان در 19 بهمن در کل استان خبر داد.

ویژه برنامه های مساجد البرز

وی تصریح کرد: مساجد هر کدام چندین برنامه درخصوص این ایام دارند که در 10 مسجد محوری در مرکز استان ویژه برنامه های خاص تدارک دیده اند.

حسین کاشانی پور ویژه برنامه های قرآنی در 10 مسجد مرکزی استان البرز برگزار می شود که از جمله این برنامه ها تلاوت قرآن با حضور قاریان بین المللی، توزیع برشورهای قرآنی، برگزاری مسابقات قرآنی است.

وی با بیان اینکه ستاد دهه فجر ستاد محوری است گفت: در پنج شهرستان 10 شهر و11 بخش ستاد تشکیل شده که در مجموع 23 کمیته در استان داریم که 22 تای آن کمیته برنامه و یک کمیته در جهت ارزشیابی قرار داده ایم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز با اشاره به برنامه های متنوع کمیته ها افزود: ایجاد کمیته ها در جهت شناخت ضعف و قوت در زمینه بالندگی بیشتر در آینده است.