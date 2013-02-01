محمد قهوه چی به مناسبت ایام الله دهه فجر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی حیات جدیدی به اسلام بخشید و اسلام جان تازه ‌ای یافت.

وی با بیان اینکه ملت ایران در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به ندای امام خمینی(ره) لبیک گفته و با اتحاد و انسجام اسلامی در برابر ظلم و ستم به پا خواستند، عنوان کرد: برپایی قیا‌م ‌ها و پیروزی ملت ایران در کودتاهای مختلف دشمن در زمان رژیم ستمشاهی زمینه‌ها را برای پیروزی انقلاب اسلامی فراهم کرد.

ادامه داد: رژیم طاغوت با آن همه ادعا و حمایت کشورهای غرب و شرق، بالاخره با اراده و غیرت اسلامی ملت ایران و یکپارچگی مردم فهیم سرنگون شد.

قهوه چی با اشاره به اینکه پیروزی انقلاب اسلامی یکی از امدادهای غیبی پروردگار بود، افزود: این پیروزی بزرگ کمر دشمنان اسلام و قرآن به ویژه استکبار جهانی و اربابان غربی رژیم ستم‌شاهی را شکست و سبب حیرت آنان شد.

وی یادآور شد: این پیروزی ارزشمند با جان‌فشانی و ایثارگری‌های بسیاری از شهدا و افراد جامعه اسلامی محقق شد و برای حراست و پاسداری از آن باید همیشه ولایتمدار و در خط ارزش‌های اسلامی باقی بمانیم.

بخشدار مهریز، نگرش اسلامی، بصیرت دینی، ولایتمداری، وحدت و انسجام اسلامی را از رموز پیروزی انقلاب اسلامی دانست و گفت: تا هر زمان که جامعه و ملت اسلامی حول قرآن و ولایت‌فقیه با وحدت و بصیرت دینی حرکت کنند، دشمنان و توطئه‌های آنها هرگز بر امت اسلامی رخنه نمی‌کند.