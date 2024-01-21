به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ۲ دانشگاه «تل‌آویو» و «عبری» واقع در اراضی اشغالی به برگزاری نظرسنجی در حوزه مسائل جاری در اراضی اشغالی و جنگ کنونی در این منطقه اقدام کرده‌اند.

بر اساس نتایج نظرسنجی یادشده، ۴۴ درصد از صهیونیست‌ها با اجرای سیاست‌های کابینه رژیم صهیونیستی احساس امنیت نمی‌کنند؛ موضوعی که نشانگر نارضایتی بسیاری از شهرک‌نشینان نسبت به سیاست‌های کابینه ننتانیاهو است.

همچنین نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که ۶۵ درصد از شهرک‌نشینان صهیونیست حامی حمله به حزب‌الله و از بین‌بردن تهدیدهای آن هستند.

این نظرسنجی در حالی به انجام رسیده است که هر روز بر دامنه اعترضات نسبت به بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و کابینه وی افزوده می‌شود. در همین راستا شب گذشته پس از برگزاری چندین شب متوالی تحصن اعتراضی در سرزمین‌های اشغالی، صدای معترضین و خانواده‌های اسیران صهیونیست نزد مقاومت به پشت درهای محل اقامت بنیامین نتانیاهو رسید. بنا بر گزارش‌ها، هزاران شهرک‌نشین به همراه خانواده اسیران نزد مقاومت با برپا کردن چادر مقابل اقامتگاه نتانیاهو در شهرک صهیونیستی قیصریه در اعتراض به بی‌توجهی وی به سرنوشت اسیران صهیونیست نزد مقاومت فلسطین در غزه خواستار محاکمه وی و توافقی فوری برای آزادی این اسیران شدند.

به گزارش کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی، معترضان در پیامی به کابینه جنگ این رژیم تاکید کردند که علی رغم دستور «بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به پلیس در خصوص بدرفتاری و شلیک گلوله به سمت معترضان به تحصن خود ادامه خواهند داد و خواستار محاکمه نتانیاهو هستند، زیرا وی دارای اختلال عقلی است، بدترین جنایتکار است و باید محاکمه و روانه زندان شود.