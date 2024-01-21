پیروزی بر مقاومت فلسطین دشوار است/ تنها راه آزادی اسرا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ژنرال «گیورا آیلند» رئیس سابق امنیت داخلی رژیم صهیونیستی بار دیگر به انتقاد از سران نظامی و سیاسی این رژیم به دلیل ناکامی در برابر مقاومت فلسطین پرداخت.

وی در این باره گفت: من هیچ راه حلی برای آزادی اسرای اسرائیلی نمی‌بینم، جز اینکه مقامات سیاسی از اهداف اعلامی جنگ علیه غزه، دست بردارند.

وی با اذعان به دشواری پیروزی بر مقاومت فلسطین در نوار غزه، افزود: تا زمانی که در غزه تسلیحات وجود داشته باشد و یحیی السنوار نیز در این باریکه در کنار جوانان آماده برای جنگ تا سر حد مرگ حضور داشته باشند، پیروزی بر فلسطینیان در غزه دشوار است.

آیلند در پایان تاکید کرد: اسرائیل تنها دو راه دارد، نخست اینکه به طور کلی از آزادی اسرا دست بکشد و دوم اینکه از هدف اصلی جنگ با عنوان در زمینه از بین بردن حماس دست بکشد و همه تبعات این اقدام را نیز بپذیرد.