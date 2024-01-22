به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، تظاهرات ضددولتی خانوادههای اسرای اسراییلی در قدس به مانند چند شب گذشته دنبال شد.
گفته شده که خانوادههای اسرای اسراییلی در غزه، مقابل محل اقامت نتانیاهو در خیابان غزه در شهر قدس دست به تظاهرات زدند.
شماری از معترضین اعلام کردند مقابل محل اقامت نتانیاهو تحصن خواهند کرد.
معترضین خواستار امضای فوری توافق مبادله اسرا با حماس به منظور آزادی اسرای اسراییلی در غزه شدند.
اعتراضات شهرکنشینان و خانوادههای اسیران صهیونیست نزد مقاومت در غزه به سیاستهای بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی و کابینه وی همچنان ادامه دارد.
شب گذشته نیز شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که کمیته خانوادههای اسیران صهیونیست نزد مقاومت در غزه، اعلام کرده در برابر محل اقامت نتانیاهو دست به تحصن خواهند زد تا مطالباتشان در آزادی بی قید و شرط این اسیران محقق شود.
این تحصن در حالی برگزار میشود که تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی مخالفت قاطع خود با شرطهای اعلامی از سوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس برای توافق تبادل اسیران میان این رژیم و مقاومت فلسطین را اعلام کرده است.
طی هفته گذشته نیز پس از برگزاری چندین شب متوالی تظاهرات اعتراضی در سرزمینهای اشغالی، صدای معترضین و خانوادههای اسیران صهیونیست نزد مقاومت به پشت درهای محل اقامت بنیامین نتانیاهو رسیده بود. بنا بر گزارشها، هزاران شهرکنشین به همراه خانواده اسیران صهیونیست نزد مقاومت، در برابر اقامتگاه نتانیاهو در شهرک صهیونیستی قیصریه در اعتراض به بیتوجهی وی به سرنوشت اسیران صهیونیست نزد مقاومت فلسطین در غزه خواستار محاکمه وی و توافقی فوری برای آزادی این اسیران شدند.
به گزارش کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی، معترضان در پیامی به کابینه جنگ این رژیم تاکید کردند که با وجود دستور «بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به پلیس در خصوص بدرفتاری و شلیک گلوله به سمت معترضان به اعتراضات خود ادامه خواهند داد و خواستار محاکمه نتانیاهو هستند، زیرا وی دارای اختلال عقلی است، بدترین جنایتکار است و باید محاکمه و روانه زندان شود.
سخنگویان خانوادههای اسرای صهیونیستی نزد حماس به رسانههای عبری گفتند با وجود مهلت ۱۰۰ روزه به بنیامین نتانیاهو اکنون مهلت وی به سرآمده و هنوز وی و کابینهاش تلاشی برای توافق با گروههای فلسطینی جهت آزاد کردن اسرا نکردهاند.
بسیاری از تحلیلگران در فلسطین اشغالی معتقدند که نتانیاهو تنها فردی است که میخواهد جنگ غزه را برای اهداف شخصی خود طولانی کند تا جایی که یاییر لاپید رهبر اپوزیسیون اسراییل در اینباره گفته است که نتانیاهو هیچ اهمیتی به اسراییل نمیدهد بلکه فقط به منافع سیاسی خود میاندیشد.
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