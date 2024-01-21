حمله پهپادی مقاومت عراق به مرکز نظامی دشمن صهیونیست در جولان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، مقاومت اسلامی عراق بیانیه‌ای درباره حمله به مواضع نظامی رژیم صهیونیستی منتشر کرد.

در این بیانیه آمده است: در راستای رویکرد ما در مقاومت علیه اشغالگران و یاری مردم مظلوم غزه و در واکنش به کشتاری که رژیم غاصب علیه غیرنظامیان فلسطینی اعم از زنان و کودکان و سالخوردگان مرتکب می‌شود، مجاهدان مقاومت اسلامی عراق روز گذشته، یک هدف نظامی را در جولان اشغالی با پهپاد هدف قرار دادند.

مقاومت اسلامی عراق در بیانیه خود بر ادامه حمله به مواضع دشمن صهیونیست تاکید کرد.

از سوی دیگر سفیر انگلیس در عراق به حمله شب گذشته مقاومت عراق به پایگاه اشغالگران در عین الاسد در غرب عراق واکنش نشان داد و آنرا حمله‌ای خطرناک توصیف کرد.