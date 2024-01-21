به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار کرد: پویش ملی سلامت اطلاع‌رسانی تغذیه سالم، باهدف اطلاع‌رسانی در خصوص کاهش مصرف نمک، توصیه به مصرف مناسب نمک تصفیه شده یددار و افزایش مصرف شیر و لبنیات از تاریخ یکم لغایت پانزدهم بهمن آغاز شد.

وی با تأکید بر اهمیت میزان مصرف نمک در سلامتی، افزود: نمک نقش بسیار مؤثری در فشارخون و سایر بیماری‌های وابسته دارد؛ لذا ضروری است که حتماً میزان نمک مصرفی را کاهش داده و این امر از دوران کودکی و شکل‌گیری ذائقه کودکان مدنظر قرار گیرد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان، گفت: انواع مختلف نمک‌های موجود در بازار شامل سنگ نمک، نمک آبی، نمک صورتی و… دارای ناخالصی بوده و بدون تأیید مراجع بهداشتی بسته‌بندی و وارد بازار می‌شوند که به علت وجود سرب و یا سایر ناخالصی‌ها می‌توانند خطرات جدی برای سلامتی ایجاد کنند.

کوشکی تصریح کرد: حتماً باید توجه شود نمک مصرفی از نوع تصفیه شده یددار بوده و دارای مجوزهای بهداشتی باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، عنوان کرد: در کشور ما متأسفانه سرانه مصرف شیر طی سال‌های گذشته به علل مختلف کاهش‌یافته و از استانداردهای جهانی بیش‌ازپیش فاصله گرفته است و همین امر می‌تواند زمینه‌ساز شیوع بیماری‌هایی همچون فشارخون بالا، سرطان، پوکی‌استخوان و حتی شکستگی‌های متعدد استخوانی شود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به اینکه کاهش مصرف شیر در جامعه می‌تواند منجر به کوتاهی قد نسل جدید شود، اظهار داشت: در حال حاضر برنامه شیر مدارس به‌منظور تأمین نیازهای تغذیه‌ای دانش‌آموزان در حال اجرا است.

کوشکی اضافه کرد: امیدواریم با هدایت مردم به سمت الگوی تغذیه سالم و توجه هر چه بیشتر مردم شریف و مسؤولان و مدیران دست‌اندرکار به تغذیه سالم، بتوانیم نقش مؤثری در راستای تأمین و ارتقای سلامتی مردم ایفا کنیم.