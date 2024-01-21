محکومیت ضارب آمر آبیکی به ۷ ماه حبس تعزیری

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجلال حاجی نصیری در این خصوص اظهار کرد: مهر ماه سال جاری بعد از انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر ایراد ضرب وجرح آمر به معروف در شهرستان آبیک، دستور قضایی برای شناسایی و بازداشت ضارب صادر گردید.

وی ادامه داد: متهم طبق دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های خاص و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مشمول ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب کیفری قرار گرفت و بعد از توقیف خودروی ضارب، برای نامبرده پرونده قضایی تشکیل گردید.

حاجی نصیری افزود: با توجه به حساسیت موضوع و لزوم حمایت قضایی از آمران به معروف، پرونده متهم که دارای سوابق مشابه نیز بود در محاکم کیفری رسیدگی شد و نامبرده طبق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی به جریمه نقدی و در خصوص جنبه عمومی بزه نیز به تحمل ۷ ماه حبس تعزیری محکوم گردید.