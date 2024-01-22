محکومیت گردانندگان کانال تلگرامی موسوم به جریان انقلابی وزارت کار

به گزارش خبرنگار قضائی مهر گردانندگان یک کانال تلگرامی در حوزه وزارت کار که با تشکیل چندین کانال و گروه با عناوین مشترک و مشابه در شبکه‌های اجتماعی از جمله واتساپ و تلگرام اقدام به اتهام زنی، تخریب و هتک حیثیت مدیران وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی می‌کردند، به تحمل ۵ سال حبس محکوم شدند.

براساس اعلام یک مقام آگاه این مجرمین پس از آغاز به کار دولت مردمی سیزدهم، با انجام اقدامات تخریبی گسترده و خبرسازی‌های جعلی اقدام به توهین و نشر اکاذیب نسبت به وزرای سابق و فعلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مدیران سازمان تأمین اجتماعی به قصد تشویش اذهان عمومی می‌کردند.

عوامل اصلی گرداننده این کانال به نام‌های «مهدی ف» و «عباس ح» معروف به میلاد با انتشار گسترده مطالب کذب و نشر اخبار و مطالب خلاف واقع، اقدام به تشویش اذهان عمومی می‌کردند.

نامبردگان با شکایت سازمان تأمین اجتماعی و ۱۰ تن از مدیران این سازمان، پس از حضور در جلسات بازپرسی و دادگاه و با توجه به شواهد و مدارک موجود من جمله گزارش مبسوط نهادهای امنیتی و پلیس فضای تبادل اطلاعات (فتا)، از سوی قاضی شعبه ۱۰۲۶ دادگاه کیفری دو مجتمع شهید قدوسی تهران به تحمل ۵ سال حبس محکوم شدند.

این حکم پس از اعتراض مجرمان در شعبه یک دادگاه تجدید نظر استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت و تأیید و قطعی شد.

بر اساس این گزارش این حکم هم اکنون برای اجرا به شعبه اجرای احکام ارجاع شده است.