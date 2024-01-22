  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۳۴

اختصاصی مهر/

محکومیت گردانندگان کانال تلگرامی موسوم به جریان انقلابی وزارت کار

محکومیت گردانندگان کانال تلگرامی موسوم به جریان انقلابی وزارت کار

براساس حکم صادر شده از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران گردانندگان یک کانال تلگرامی موسوم به جریان انقلابی وزارت کار به حبس محکوم شدند.

به گزارش خبرنگار قضائی مهر گردانندگان یک کانال تلگرامی در حوزه وزارت کار که با تشکیل چندین کانال و گروه با عناوین مشترک و مشابه در شبکه‌های اجتماعی از جمله واتساپ و تلگرام اقدام به اتهام زنی، تخریب و هتک حیثیت مدیران وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی می‌کردند، به تحمل ۵ سال حبس محکوم شدند.

براساس اعلام یک مقام آگاه این مجرمین پس از آغاز به کار دولت مردمی سیزدهم، با انجام اقدامات تخریبی گسترده و خبرسازی‌های جعلی اقدام به توهین و نشر اکاذیب نسبت به وزرای سابق و فعلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مدیران سازمان تأمین اجتماعی به قصد تشویش اذهان عمومی می‌کردند.

عوامل اصلی گرداننده این کانال به نام‌های «مهدی ف» و «عباس ح» معروف به میلاد با انتشار گسترده مطالب کذب و نشر اخبار و مطالب خلاف واقع، اقدام به تشویش اذهان عمومی می‌کردند.

نامبردگان با شکایت سازمان تأمین اجتماعی و ۱۰ تن از مدیران این سازمان، پس از حضور در جلسات بازپرسی و دادگاه و با توجه به شواهد و مدارک موجود من جمله گزارش مبسوط نهادهای امنیتی و پلیس فضای تبادل اطلاعات (فتا)، از سوی قاضی شعبه ۱۰۲۶ دادگاه کیفری دو مجتمع شهید قدوسی تهران به تحمل ۵ سال حبس محکوم شدند.

این حکم پس از اعتراض مجرمان در شعبه یک دادگاه تجدید نظر استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت و تأیید و قطعی شد.

بر اساس این گزارش این حکم هم اکنون برای اجرا به شعبه اجرای احکام ارجاع شده است.

کد مطلب 6001271

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها