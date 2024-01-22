خبری خوش برای ملی پوشان فوتبال پیش از دیدار با امارات

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان که اکنون در جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ حضور دارد توانسته در دو دیدار ابتدایی خود تیمهای فلسطین و هنگ کنگ را شکست دهد. ایران در رنکینگ فدراسیون جهانی فوتبال در رده بیست و یکم دنیا و دوم آسیا قرار دارد و پیروزی در دیدارهای جام ملتها میتواند باعث صعود تیم ملی در رنکینگ فیفا شود.
تیم ملی ژاپن که در صدر آسیا ایستاده است یک پیروزی و یک شکست را کسب کرده و هنوز صعود خود به مرحله یک هشتم نهایی این مسابقات را نهایی نکرده است. سایت «footyrankings» که جایگاه تیمهای ملی پیش از اعلام رسمی توسط سایت فیفا را پیش بینی میکند، اعلام کرده که تیم ملی ایران با توجه به پیروزیهای تیم ملی سنگال در جام ملتهای آفریقا در رنکینگ جهانی صعودی نخواهد داشت و در همان رده بیست و یکم باقی میماند. تیم سنگال در آخرین رده بندی اعلام شده از سوی فیفا یک رده از تیم ایران بالاتر و در جایگاه بیستم دنیا قرار داشت.
این سایت همچنین اعلام کرده که ژاپن به دلیل شکست برابر عراق با کسر ۴۳/۲۵ امتیاز مواجه خواهد شد و با یک رده نزول در جایگاه هجدهم دنیا قرار میگیرد. این خبر میتواند برای ملیپوشان خبر خوبی باشد تا آنها با پیروزی برابر امارات فاصله امتیازی خود را با تیم ژاپن کاهش دهند و خود را به صدر آسیا نزدیک کنند.
در دور سوم مرحله گروهی جام ملتهای آسیا تیم ایران شامگاه سه شنبه ۳ بهمن به مصاف تیم ملی امارات میرود و تیم ملی ژاپن روز چهارشنبه ۴ بهمن رو در روی اندونزی قرار خواهد گرفت.
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