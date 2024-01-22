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۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۳۴

جام ملت های ۲۰۲۳ آسیا - قطر

خبری خوش برای ملی پوشان فوتبال پیش از دیدار با امارات

خبری خوش برای ملی پوشان فوتبال پیش از دیدار با امارات

تیم ملی فوتبال ایران که در رده دوم آسیا قرار دارد با پیروزی در بازی با امارات می تواند فاصله خود با تیم ژاپن را کاهش دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان که اکنون در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ حضور دارد توانسته در دو دیدار ابتدایی خود تیم‌های فلسطین و هنگ کنگ را شکست دهد. ایران در رنکینگ فدراسیون جهانی فوتبال در رده بیست و یکم دنیا و دوم آسیا قرار دارد و پیروزی در دیدارهای جام ملت‌ها می‌تواند باعث صعود تیم ملی در رنکینگ فیفا شود.

تیم ملی ژاپن که در صدر آسیا ایستاده است یک پیروزی و یک شکست را کسب کرده و هنوز صعود خود به مرحله یک هشتم نهایی این مسابقات را نهایی نکرده است. سایت «footyrankings» که جایگاه تیم‌های ملی پیش از اعلام رسمی توسط سایت فیفا را پیش بینی می‌کند، اعلام کرده که تیم ملی ایران با توجه به پیروزی‌های تیم ملی سنگال در جام ملت‌های آفریقا در رنکینگ جهانی صعودی نخواهد داشت و در همان رده بیست و یکم باقی می‌ماند. تیم سنگال در آخرین رده بندی اعلام شده از سوی فیفا یک رده از تیم ایران بالاتر و در جایگاه بیستم دنیا قرار داشت.

این سایت همچنین اعلام کرده که ژاپن به دلیل شکست برابر عراق با کسر ۴۳/‌۲۵ امتیاز مواجه خواهد شد‬ و با یک رده نزول در جایگاه هجدهم دنیا قرار می‌گیرد. این خبر می‌تواند برای ملی‌پوشان خبر خوبی باشد تا آنها با پیروزی برابر امارات فاصله امتیازی خود را با تیم ژاپن کاهش دهند و خود را به صدر آسیا نزدیک کنند.

در دور سوم مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا تیم ایران شامگاه سه شنبه ۳ بهمن به مصاف تیم ملی امارات می‌رود و تیم ملی ژاپن روز چهارشنبه ۴ بهمن رو در روی اندونزی قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 6001274
بهنام روان پاک

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    نظرات

    • ناصری IR ۲۱:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۲
      15 5
      پاسخ
      به امید پیروزی تیم ملی فوتبال و انشاءالله مقام اول اسیا کسب کند و جایکاهش در رنگینک جهانی معکوس بخورد. .
    • شهروند IR ۲۲:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۲
      0 0
      پاسخ
      در این بازیها رنگینگ مهم نیست بلکه قهرمانی در جام و تفکر برای عبور از مرحله حذفی و رسیدن به یک چهلرم نهایی و فینال در اولویت است پس ژاپن با هوش مصنوعی سعی در مهندسی کردن بازی و رسیدن به هدف نهایی است .
    • Ashin IR ۰۲:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۳
      24 0
      پاسخ
      هورااااااااااااا
    • محمد IR ۰۷:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۳
      20 6
      پاسخ
      راه حلش پیش منه، بازی دیشب تیم ملی فوتبال ايران با هنگ کنگ دوتا درس بزرگ به ما داد درس اول به ما نشان داد وقتی از طرف تیم حریف تحت فشار و پرس قرار می‌گیریم برنامه تاکتیکی برای برون رفت از این پرس نداریم و تمرکز بازیکنان از دست میره درس دوم به ما نشان داد که بازیکنان ما دچار ضعف تسلط بر روی توپ وتکن
    • محمد IR ۰۷:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۳
      20 8
      پاسخ
      اصلاً تصورکنیدرده یک جهان باشدبقول یکی ازمربیان جهان زمانیکه ایران دررده ۱۵ قرارداشت وآلمان دررده پائینترازایران گفت این رده بندی باعث خنده است.
      • IR ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۳
        27 1
        میبریم
    • امید IR ۱۴:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      البته کره واسترالیا هم پشت سرماهستن کره یک امتیاز بامافاصله داره
    • حسین IR ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      با مربی گری قلعه نویی به هیچ وجه امیدی به قهرمانی تیم ملی ایران نیست و چه بسا در اولین مرحله حذفی حذف بشیم تیم هرچه داره از وجود بازیکنانش هست وبس
    • گودی RO ۱۵:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      بازیکنان سنشون بالاست حسین نژاد عمری جلالی و... بایدمیومدن

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