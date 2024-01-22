انتظار قهرمانی از تیم ملی طبیعی است/ امیدوارم به ترکیب اصلی برسیم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در گروه C جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ قرار دارد و شاگردان امیر قلعه نویی در دو دیدار نخست مرحله گروهی خود به ترتیب رو در روی تیم‌های ملی فلسطین و هنگ کنگ قرار گرفتند که هر دو بازی با برتری ملی‌پوشان کشورمان همراه شد تا ایران صعود خود به مرحله یک هشتم نهایی این مسابقات را قطعی کند.

تیم ایران در سومین بازی مرحله گروهی خود و برای قطعی کردن صدرنشینی شامگاه سه شنبه ۳ بهمن به مصاف تیم ملی امارات می‌رود. بازیکنان کشورمان با کسب تساوی در این بازی هم می‌توانند صدرنشینی خود را قطعی کنند.

احمد جمشیدیان کارشناس فوتبال در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در رابطه با عملکرد تیم ملی در این دوره از مسابقات اظهار داشت: ما در دو دیدار گذشته نتیجه لازم که همان کسب پیروزی بود را به دست آوردیم؛ در بازی با امارات هم بعید است که با مشکل مواجه شویم و مرحله گروهی را با صدرنشینی به پایان خواهیم رساند.

کار ایران از مرحله یک چهارم نهایی آغاز می‌شود

او ادامه داد: با توجه به قوانین کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC ما در مرحله یک هشتم نهایی هم به دردسر نخواهیم افتاد و شروع مسابقات از برای ایران از مرحله یک چهارم نهایی خواهد بود که ملی‌پوشان کشورمان رو به روی تیم‌های قدرتمند قرار خواهند گرفت. به نظرم آن‌طوری که اعضای کادر فنی تیم ملی پیش بینی می‌کردند شرایط برای تیم ملی پیش نمی‌رود و با توجه به نتایج ضعیفی که ژاپن و کره جنوبی تا به اینجای مسابقات کسب کرده‌اند معادلات رویارویی با حریفان در مرحله‌های حذفی پیچیده شد و امیدوارم شرایط به گونه‌ای پیش برود که تیم ملی بتواند در هر دیدار پیروز از زمین خارج شود.

اکثر بازیکنان از لحاظ فنی به هم شباهت دارند

جمشیدیان در رابطه با تغییرات زیاد در ترکیب تیم ملی نسبت به دیدار با فلسطین گفت: به نظرم تیم ملی هنوز با ترکیب کامل خود در مسابقات حاضر نشده است و در دو بازی اخیر به دلیل مصدومیت، خستگی و… برخی از بازیکنان را کادر فنی در اختیار نداشته است. خوبی تیم ملی در این است که اکثر بازیکنان از لحاظ کیفی به هم نزدیک هستند و باعث خواهد شد تا مربیان برای چینش ترکیب زیاد با مشکل مواجه نشوند. امیدوارم در بازی با امارات همه بازیکنان در اختیار کادر فنی باشند تا بالاخره شاهد حضور یک ترکیب کامل از ایران در مسابقات باشیم. به نظرم کادر فنی هم علاقه دارد تا از سیستم چرخشی برای بازیکنان در مرحله گروهی استفاده کند.

طارمی چهره شناخته شده در فوتبال آسیاست

مربی فوتبال در رابطه با ناکامی مهدی طارمی در گلزنی برای ایران در برابر فلسطین و هنگ کنگ گفت: طارمی همیشه تأثیرگذاری خودش را در زمین دارد و از آنجا که یک بازیکن شناخته شده در آسیا به حساب می‌آید، بازیکنان تیم‌های دیگر عملکرد او را زیر نظر خواهند گرفت و همین باعث خواهد شد تا کار او برای گلزنی سخت شود. مهدی شرایط خوبی را در این فصل در پورتو نداشت و من مطمئنم که در جام ملت‌های آسیا هم می‌تواند گلزنی کند و به زودی این اتفاق خواهد افتاد.

فشار آوردن به تیم‌های مطرح طبیعی است

او در پاسخ به این سوال که آیا انتظار از قهرمانی تیم ملی در جام ملت‌ها باعث فشار آوردن به بازیکن‌ها نخواهد شد، تصریح کرد: در همه جای دنیا از تیم‌های قوی انتظار کسب بهترین نتیجه را دارند و اگر آن تیم نتواند انتظارات را برآورده سازد مسلماً با انتقاد رو به رو خواهد شد و من اصلاً اعتقادی به این موضوع ندارم که نباید فشاری به بازیکنان وارد کرد. ما فوتبال حرفه‌ای بازی می‌کنیم و طبیعی است که در برخی از مواقع از تیم ملی انتقاد شود.