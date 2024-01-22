ثبت ملی ۷ اثر گیلان در فهرست میراث‌ فرهنگی ناملموس کشور

ولی جهانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جلسه اخیر شورای ملی ثبت میراث‌فرهنگی ناملموس که در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد، هفت میراث ناملموس از استان گیلان در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.

مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان با اشاره به آثار انتخابی شورای ثبت ملی میراث فرهنگی ناملموس کشور بیان کرد: مهارت مروار بافی آستانه اشرفیه، مهارت ساخت و نواخت نی تالشی و مهارت سنتی پخت شیرین قاتوق در فهرست آثار ملی ناملموس کشور ثبت شده است.

جهانی با اشاره به اهمیت ثبت ملی آثار ناملموس اضافه کرد: مهارت سنتی تهیه صابون زیتون رودبار، مهارت سنتی تهیه و فرآوری پنیر جلدی، مهارت سنتی پخت آش اباتری جزو آثار میراث ناملموس گیلان در فهرست آثار ملی ثبت شده است‌

وی ادامه داد: مراسم مجمع بران روستای نوده پسیخان شفت هم با نظر تأیید کلیه اعضای شورای ثبت کشور در فهرست آواز ناملموس کشور قرار گرفته است.