اورژانس اطفال بیمارستان امام سجاد یاسوج ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جاودان سیرت عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: فضای فیزیکی اورژانس کودکان بیمارستان امام سجاد (ع) به همت خیر هم استانی گسترش خواهد یافت

وی بیان داشت: به علت حجم بالای مراجعات، نبود فضای فیزیکی مناسب برای ارائه خدمت، یکی از چالش‌های ما در بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج در بخش اورژانس کودکان است.

جاودان سیرت تصریح کرد: خیر هم استانی آقای ادیب هاشمی، به نیابت از پدر بزرگوارشان زنده یاد چنگیز هاشمی که از خیرین استان بودند، ساخت این فضا را انجام می‌دهند و تا پایان سال جاری فاز اول بخش اورژانس اطفال به پایان می‌رسد.