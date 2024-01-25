به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ کیومرث حیدری پیش از ظهر امروز پنجشنبه در جمع فرماندهان و کارکنان یگان‌های نزاجا در منطقه خوزستان اظهار کرد: فرماندهان در یگان‌ها باید در نقش‌های رهبری، پدری و فرماندهی ظاهر شوند، اخلاق و رفتار پدرانه باید در همه یگان‌ها نهادینه شود.

وی با بیان این‌که «امروز نیروی زمینی ارتش در بالاترین سطح از آمادگی دفاعی و توان رزمی قرار دارد»، افزود: یگان‌های نیروی زمینی ارتش در نقاط مختلف کشور به‌ویژه در مناطق مرزی با جدیدترین تجهیزات و تسلیحات به دفاع از کشور مشغول هستند.

امیر سرتیپ حیدری تاکید کرد: چنانچه دشمنان مرتکب خطا شوند، پاسخی دندان‌شکن از سوی نیروی زمینی ارتش دریافت خواهند کرد. اگر ارتش و نیروی زمینی در مناطق مرزی حضور دارند به منزله تهدیدات دشمن نیست، قطعاً حضور ما به منظور اشراف اطلاعاتی است.

وی عنوان کرد: استکبار جهانی بر نمی‌تابد که یک قدرتی به نام اسلام و جمهوری اسلامی، گفتمان جدیدی را به دنیا معرفی کند، نظام سلطه در حال عقب‌نشینی است و این سراشیبی نظام سلطه از آثار و برکات اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در منطقه است.

امیر سرتیپ حیدری با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن گفت: دشمن تمام توان خود را پای کار آورد تا بتواند جمهوری اسلامی ایران را همانند برخی از کشورهای منطقه تحت سیطره خود درآورد، اما دیدند این اتفاق اصلاً امکان پذیر نیست، به همین منظور به جنگ ترکیبی روی آورد تا بتواند خانواده و به خصوص جوانان ما را از ما بگیرد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در ادامه یکی از راهکارهای مهم در ناامیدسازی دشمنان را شرکت در انتخابات پیش رو خواند و تاکید کرد: بسیج همگانی و مشارکت حداکثری در انتخابات، دشمن را در جنگ ترکیبی شکست خواهد داد.

وی یادآور شد: کارکنان نیروی زمینی ارتش همیشه در تمامی صحنه‌ها پشت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایستاده‌اند و در این حماسه سیاسی بار دیگر ولایت‌مداری خود را ثابت خواهند کرد.