به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «اسکن» اولین تجربه کارگردانی علی رضاپور به نویسندگی محمود پوینده و با طرحی از علی رضاپور و تهیه کنندگی ثمین آقاپور، به تازگی مراحل فیلمبرداری را پشت سر گذاشته است و هم‌اکنون روی میز تدوین سیاوش کردجان قرار دارد.

تولید «اسکن» ۳ روز در لوکیشن جاده امامزاده عقیل روستای سنگان توسط مرتضی حکاکیان فیلمبرداری شده که حکاکیان مشاور کارگردان این فیلم کوتاه نیز است.

فاطمه میرزایی، محمدحسین بربری، مریم بهمن پور، رویا حسینی، محمد حسینی و آرمین پرگر بازیگران اصلی «اسکن» و نازنین زهرا سلطانی، بازیگر خردسال اولین فیلم کوتاه علی رضاپور هستند.

در خلاصه داستان این فیلم کوتاه آمده است: مینی بوسی حامل مردم افغانستان از شهری به شهر دیگر در این کشور در حال گذر است که با ایست بازرسی آمریکایی مواجه می‌شود.

عوامل فیلم کوتاه «اسکن» عبارتند از کارگردان: علی رضاپور، تهیه کننده: ثمین آقاپور، نویسنده (براساس طرحی از علی رضاپور)، بازیگردان: محمود پوینده، مدیر فیلمبرداری و مشاور کارگردان: مرتضی حکاکیان، مدیر صدابرداری: سید وحید رضویان، تدوین: سیاوش کردجان، مدیر تولید: محمد اسدی، صداگذار: رامین ابوالصدق، طراح صحنه و لباس: شهرزاد خواست خدایی، طراح گریم: مهرنوش سلیمی، اصلاح رنگ و نور: هانی سلمانی، سرپرست گروه کارگردانی و برنامه ریزی: محمدرضا نوری، دستیار اول کارگردان: سروش امتیاز، برنامه‌ریز: ساناز مجیدزاده، منشی صحنه: مهتاب حبیبی، دستیاران فیلم‌بردار: محمد رضایی (فوکوس من)، امیر لطفی، حسین خزایی و حمیدرضا عربیان، اپراتور کرین: حسن لطفی، دستیار صدابردار: نیما خدادی، دستیاران صحنه و لباس: مهدیه عسگری، محمدرضا فرشاد، امیرمحمد روغنی و غزل مزارعی، دستیار گریم: صادق خاتمی، دستیاران تولید: فاطمه عباسی، روح الله مخلص آبادی و عماد مهرپویا، مدیر تدارکات: مهدی زنگنه، مسؤول امور هماهنگی: محمد باقر مداری، تکنسین فنی (مسؤول برق): محمد زمانی، طراح پوستر: محمدامین نوروزی، طراح لوگو: محسن افروزی، طراح پروپوزال و مود برد: میثم احمدی، عکاس و تصویربردار پشت صحنه: سام مقیمی، مسؤول حیوانات (مسؤول سگ): مهران خیرخواه، مسؤوول هنروران: امیرعباس دانایی و محمد امین نظری، مشاور رسانه‌ای: محمد کفیلی و مجری طرح و جانشین تهیه کننده: محمود پوینده.