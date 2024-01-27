هزینه تولید برق تجدیدپذیر کمتر از یک سوم برق نیروگاه حرارتی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، سالار آتش پر مدیرکل دفتر برنامه راهبردی و تنظیم مقررات ساتبا، گفت: نیاز به توسعه سریع‌تر و بیشتر تجدیدپذیرها کاملاً احساس می‌شود که در این زمینه، اقدامات مؤثری در حوزه قوانین و مقررات و اخذ مصوبات بالادستی در سال‌های اخیر صورت گرفته که از جمله آن می‌توان به مصوبات احداث نیروگاه خورشیدی و بادی از طریق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان، قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و الزام ساختمان‌های دولتی به تأمین ۲۰ درصد برق مصرفی از محل تجدید پذیر در دوره چهار ساله از ابتدای ۱۴۰۳ اشاره کرد.

وی ادامه داد: مصوبات بعدی از جمله مصوبه صادرات برق تجدید پذیر و مدل‌های مشارکت در احداث نیروگاه توسط مصرف کنندگان بخش کشاورزی نیز در دست بررسی و ابلاغ است.

آتش‌پر با اشاره به اینکه هم اکنون ظرفیت حدود ۱۱ هزار مگاوات در حال احداث است، افزود: برنامه‌ریزی شده است که حدود نیمی از این ظرفیت در سال آینده بهره برداری شود. با این وجود این روند نیاز به ادامه مسیر و گسترش دارد به نحوی که در برنامه پنج ساله حدود ۳۰ هزار مگاوات بر اساس مدل‌های مختلف سرمایه گذاری مدنظر قرار دارد. این میزان با توجه به ناترازی انرژی در کشور در بلندمدت باید افزایش یابد که نیاز به هم افزایی و تلاش بیشتری خواهد داشت.

وی با بیان اینکه نیاز است تا ریسک سرمایه‌گذاری برای ورود مطمئن‌تر سرمایه گذاران کاهش یابد، تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع، کمیته ویژه‌ای به منظور پیگیری حل چالش‌ها، مشکلات بروکراسی، مجوزها، تأمین مالی و… تشکیل شده است.

به گفته مدیرکل دفتر برنامه راهبردی و تنظیم مقررات ساتبا، در مصوبه اول استفاده از منابع ماده ۱۲ در توسعه نیروگاه‌های تجدید پذیر، ساخت ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی تصویب شد که بیش از ۲ هزار مگاوات آن در حال احداث و مناقصه بقیه ظرفیت نیز در دست برگزاری است. مصوبه ۴۵۰۰ مگاوات نیزاز شورای اقتصاد اخذ شده که ضمن انتخاب سرمایه گذاران، هم اکنون در حال احداث هستند. همچنین در مورد احداث ۳۰۰۰ هزار مگاوات نیروگاه‌های بادی نیز مصوبات لازم اخذ شده است.

آتش‌پر با اشاره به اینکه حرکت به سمت انرژی‌های تجدید پذیر به یک ضرورت تبدیل شده است، گفت: رویکرد کلی کشور به سمت تجدید پذیر پررنگ دیده شده بنابراین گسترش توسعه‌دهندگان نیروگاه‌های تجدید پذیر بادی و خورشیدی نیز مدنظر قرار دارد.