نقاط حادثه خیز جاده پاتاوه-دهدشت ازپل پادوک تاتونل کوه پات است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی شرفی عصر شنبه در نشست شورای ترافیک استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: در ایام نوروز سفرها به استان کهگیلویه و بویراحمد افزایش مییابد و بار ترافیکی این جاده نیز بیشتر میشود و در این راستا، حذف این نقاط حادثه خیز ضروری است.
وی بیان داشت: همچنین در برخی از نقاط حادثه خیز جاده دهدشت- پاتاوه دکههای فاقد مجوز به فعالیت مشغول هستند که باید جمع آوری شوند.
شرفی تصریح کرد: مهلت ۱۵ روزه برای جمعآوری به صاحبان این دکهها داده شده است.
وی افزود: همچنین در برخی از نقاط جادههای اصلی بویژه کمربندیها، باید دوربینهای ثبت سرعت نصب شود، اما به توجه به نبود دوربینها، سرعت گیر نصب میشود.
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