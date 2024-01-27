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۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۲۰

مدیرکل دفتر فنی استانداری کهگیلویه و بویراحمد:

نقاط حادثه خیز جاده پاتاوه-دهدشت ازپل پادوک تاتونل کوه پات است

نقاط حادثه خیز جاده پاتاوه-دهدشت ازپل پادوک تاتونل کوه پات است

یاسوج- مدیرکل دفتر فنی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: از پل پادوک در خیرآباد تا تونل کوه پات در منطقه دشمن زیاری از نقاط حادثه خیز جاده پاتاوه- دهدشت است.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی شرفی عصر شنبه در نشست شورای ترافیک استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: در ایام نوروز سفرها به استان کهگیلویه و بویراحمد افزایش می‌یابد و بار ترافیکی این جاده نیز بیشتر می‌شود و در این راستا، حذف این نقاط حادثه خیز ضروری است.

وی بیان داشت: همچنین در برخی از نقاط حادثه خیز جاده دهدشت- پاتاوه دکه‌های فاقد مجوز به فعالیت مشغول هستند که باید جمع آوری شوند.

شرفی تصریح کرد: مهلت ۱۵ روزه برای جمع‌آوری به صاحبان این دکه‌ها داده شده است.

وی افزود: همچنین در برخی از نقاط جاده‌های اصلی بویژه کمربندی‌ها، باید دوربین‌های ثبت سرعت نصب شود، اما به توجه به نبود دوربین‌ها، سرعت گیر نصب می‌شود.

کد مطلب 6006247

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