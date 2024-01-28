اقدام برخی کشورها در قطع حمایت مالی از «آنروا» شوکه کننده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «فیلیپ لازارینی» کمیسر کل آژانس کار و امداد آوارگان فلسطینی (آنروا) اعلام کرد که توقف حمایت‌های مالی چند کشور از این آژانس به دلیل اتهامات وارده از سوی رژیم صهیونیستی مبنی بر مشارکت آنروا در عملیات طوفان الاقصی شوکه کننده است.

وی در ادامه افزود: اینکه می‌بینیم برخی کشورها حمایت‌های مالی خود را از آنروا قطع کرده اند آن هم به دلیل ادعاهای وارده علیه یک گروه کوچک از کارمندان ما، شوکه می‌شویم.

لازارینی اضافه کرد: این در حالی است که بیش از ۲ میلیون نفر برای زنده ماندن به کمک‌های آژانس آنروا نیاز دارند. اتخاذ چنین تصمیماتی باعث می‌شود کمک رسانی‌ها در منطقه به ویژه نوار غزه با مشکل رو به رو شود.

وی تصریح کرد: فلسطینی‌های ساکن نوار غزه نیازی به چنین مجازات‌های دسته جمعی جدید ندارند.

لازم به ذکر است که اسکاتلند در کنار آلمان و هشت کشور دیگر از جمله کانادا، سوئیس، انگلیس و آمریکا بعد از اتهامات وارده از سوی رژیم صهیونیستی کمک‌های مالی خود را به آژانس سازمان ملل متوقف کرده اند.