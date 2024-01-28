اشغالگران آمریکایی در مثلث مرزی سوریه،اردن و عراق هدف قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گزارش‌های رسانه‌ای از هدف قرار گرفتن پایگاه اشغالگران آمریکایی در منطقه التنف واقع در مثلث مرزی میان سوریه، عراق و اردن حکایت دارد.

رسانه‌های خبری دقایقی قبل گزارش دادند که این حمله با استفاده از چهار پهپاد صورت گرفته است.

هنوز جزئیات بیشتری در خصوص این حمله منتشر نشده است.

رسانه‌های عراقی بامداد یکشنبه نیز گزارش داده بودند که محل استقرار نظامیان آمریکایی در «الرکبان» واقع در جنوب شرق سوریه هدف حمله پهپادی قرار گرفته است.

منابع خبری گزارش دادند که محل استقرار اشغالگران آمریکایی در «الرکبان» هدف حمله پهپادی قرار گرفته است.

همچنین دقایقی قبل گزارش شد که تأسیسات دریایی زفولون واقع در سرزمین‌های اشغالی هدف حمله‌های پهپادی قرار گرفته است. برخی منابع رسانه‌ای اعلام کردند که این حمله پهپادی را مقاومت عراق انجام داده است.

ابوآلاء الولایی دبیرکل گردان‌های سید الشهدا در عراق پیش از این اعلام کرده بود که مرحله دوم عملیات مقاومت عراق ضد رژیم صهیونیستی شامل محاصره کشتیرانی دریایی این رژیم در دریای مدیترانه خواهد بود که مقاومت آن را آغاز کرده است.