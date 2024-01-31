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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۳:۳۸

یکی از کمیته‌های سازمان ملل متحد:

توقف کمک مالی به آنروا برای ساکنان غزه فاجعه بار خواهد بود

توقف کمک مالی به آنروا برای ساکنان غزه فاجعه بار خواهد بود

کمیته دایمی بین آژانسی سازمان ملل متحد خواستار از سرگیری کمک های مالی به آنروا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سران کمیته دایمی بین آژانسی سازمان ملل متحد از کشورهایی که کمک‌های مالی به آن روا را قطع کرده‌اند خواست تا در تصمیم خود تجدید نظر کنند.

این کمیته با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که تصمیمات اتخاذ شده توسط کشورهای مختلف عضو برای توقف کمک مالی به آن روا عواقب فاجعه باری برای ساکنان غزه خواهد داشت.

براساس این بیانیه، هیچ نهاد دیگری به جز آن روا، ظرفیت ارایه مقیاس و دامنه کمکی را که ۲.۲ میلیون نفر در غزه به آن نیاز دارند را ندارد و جهان نمی‌تواند مردم غزه را رها کند.

پیش از این نیز، «فیلیپ لازارینی» کمیسر کل آژانس کار و امداد آوارگان فلسطینی (آنروا) اعلام کرده بود که توقف حمایت‌های مالی چند کشور از این آژانس به دلیل اتهامات وارده از سوی رژیم صهیونیستی مبنی بر مشارکت آن روا در عملیات طوفان الاقصی شوکه کننده است.

وی در ادامه افزود: اینکه می‌بینیم برخی کشورها حمایت‌های مالی خود را از آن روا قطع کرده‌اند آن هم به دلیل ادعاهای وارده علیه یک گروه کوچک از کارمندان ما، شوکه می‌شویم.

لازارینی اضافه کرد: این در حالی است که بیش از ۲ میلیون نفر برای زنده ماندن به کمک‌های آژانس آن روا نیاز دارند. اتخاذ چنین تصمیماتی باعث می‌شود کمک رسانی‌ها در منطقه به ویژه نوار غزه با مشکل رو به رو شود.

وی تصریح کرد: فلسطینی‌های ساکن نوار غزه نیازی به چنین مجازات‌های دسته جمعی جدید ندارند.

لازم به ذکر است که اسکاتلند در کنار آلمان و هشت کشور دیگر از جمله کانادا، سوئیس، انگلیس و آمریکا بعد از اتهامات وارده از سوی رژیم صهیونیستی کمک‌های مالی خود را به آژانس سازمان ملل متوقف کرده‌اند.

همچنین «فرانچسکا آلبانیز» گزارشگر ویژه سازمان ملل در فلسطین تصریح کرده است که که کشورهایی که کمک‌های مالی خود را از آژانس کار و امداد آوارگان فلسطینی (آنروا) قطع کرده‌اند در واقع در نسل کشی و قتل عام ساکنان نوار غزه مشارکت دارند.

وی در ادامه افزود: این کشورها میلیون‌ها فلسطینی را در یک زمان حساس مجازات می‌کنند. آن‌ها تعهدات خود را درباره توافق منع نسل کشی زیر پا می‌گذارند.

کد مطلب 6009707

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    نظرات

    • IR ۰۷:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
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      فاجعه اینجاست که ابتدایی ترین نیازهای بشری یک ملت ستمدیده و آزاده در دست خبیث ترین دشمنانش است. نان و آب و حیات مردم فلسطین در دست دشمنان خونی آنهاست. اگر حقوق انسانی خود برای پس گرفتن وطن و دور کردن دست پلید متجاوزان غربی صهیونیستی را مطالبه کنند به قطع آب و نان و گرسنگی تا مرگ تهدید می شوند.
    • IR ۰۸:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
      0 0
      پاسخ
      برای احقاق حقوق مسلم مردم فلسطین نباید دست های مسلمانان جلوی دشمنان خدا دراز باشد‌ چرا ملت ها و دولت های مسلمان مرده اند و به داد حسین و عباس و زینب و کودکان و زنان کربلای امروز نمی رسند. دست و پای کودکان هر روز در غزه بریده می شود و مسلمانان خود را به خواب زده اند‌ از دشمن خونی به جز زخم زدن
    • IR ۰۸:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
      0 0
      پاسخ
      از دشمنان قسم خورده ی مسلمانان جز زخم زدن و آزار مگر توقع دیگری دارید؟ چرا عزت مسلمانان در دست دشمنان خدا و دشمنان انسانیت افتاده؟ای وای بر مسلمانی ما،ای خاک بر سر مسلمانان بی غیرتی که یک صندوق حمایت گسترده از ناموس مسلمانان در غزه هنوز تاسیس نکرده اند. آنروا و قبول کمک از آن ننگ است.
    • IR ۰۸:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
      0 0
      پاسخ
      تا دیر نشده و پنجره ی رحمت الهی بسته نشده به داد فلسطین و عزت مردم مسلمان برسید. به خدا فردا دیر است. وابستگی به سازمانهای غربی برای کمترین نیازها و خوراک مسلمانان به والله ننگ است بر پیشانی همه ی ما. نان خود را ای به اصطلاح مسلمانان پر ادعا با مردم غزه تقسیم کنید.
    • IR ۰۸:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
      0 0
      پاسخ
      نگذارید عدالت و انسانیت در غزه با تهدید سخیف قطع نان و غذا سر بریده شود. چرا مسلمانان برای حیات خود باید به دشمن کثیف خود وابسته باشند؟یک سازمان حمایت کشورهای مقاومت اسلامی باید تاسیس شود تا شر آنروا و بی عزتی وابستگی به بیگانگان از سر مسلمانان باز شود. زود تر به داد غزه برسید.
    • IR ۰۸:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
      0 0
      پاسخ
      نگذارید با حربه ی شوم تهدید به گرسنگی دستاوردهای بزرگ مقاومت از دست برود. دشمنان خدا با این حربه می خواهند مذاکرات با مقاومت را به شکست بکشانند و منافع شوم خود را به منطقه ی ما دیکته کنند و مسلمانان را در ذلت و خواری نگه دارند. به داد خود برسید ای مسلمانان خواب زده. تعلل امروز خسران و پشیمانی
    • IR ۰۸:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
      0 0
      پاسخ
      قطع کمکهای غربی می تواند فرصتی برای مسلمانان برای رشد و پیشرفت و عزتمندی باشد. چرا باید به دست بیگانگان چشم بدوزیم؟مگر کشورها و ملت های مسلمان مرده اند. سازمان اسلامی حمایت همه جانبه ی اقتصادی از فلسطین باید جایگزین آنروا که شیر فلکه ی آن به دست دشمنان خدا و انسانیت است،بشود. امروز باید مجاهدت کرد

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