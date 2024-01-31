توقف کمک مالی به آنروا برای ساکنان غزه فاجعه بار خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سران کمیته دایمی بین آژانسی سازمان ملل متحد از کشورهایی که کمکهای مالی به آن روا را قطع کردهاند خواست تا در تصمیم خود تجدید نظر کنند.
این کمیته با انتشار بیانیهای اعلام کرد که تصمیمات اتخاذ شده توسط کشورهای مختلف عضو برای توقف کمک مالی به آن روا عواقب فاجعه باری برای ساکنان غزه خواهد داشت.
براساس این بیانیه، هیچ نهاد دیگری به جز آن روا، ظرفیت ارایه مقیاس و دامنه کمکی را که ۲.۲ میلیون نفر در غزه به آن نیاز دارند را ندارد و جهان نمیتواند مردم غزه را رها کند.
پیش از این نیز، «فیلیپ لازارینی» کمیسر کل آژانس کار و امداد آوارگان فلسطینی (آنروا) اعلام کرده بود که توقف حمایتهای مالی چند کشور از این آژانس به دلیل اتهامات وارده از سوی رژیم صهیونیستی مبنی بر مشارکت آن روا در عملیات طوفان الاقصی شوکه کننده است.
وی در ادامه افزود: اینکه میبینیم برخی کشورها حمایتهای مالی خود را از آن روا قطع کردهاند آن هم به دلیل ادعاهای وارده علیه یک گروه کوچک از کارمندان ما، شوکه میشویم.
لازارینی اضافه کرد: این در حالی است که بیش از ۲ میلیون نفر برای زنده ماندن به کمکهای آژانس آن روا نیاز دارند. اتخاذ چنین تصمیماتی باعث میشود کمک رسانیها در منطقه به ویژه نوار غزه با مشکل رو به رو شود.
وی تصریح کرد: فلسطینیهای ساکن نوار غزه نیازی به چنین مجازاتهای دسته جمعی جدید ندارند.
لازم به ذکر است که اسکاتلند در کنار آلمان و هشت کشور دیگر از جمله کانادا، سوئیس، انگلیس و آمریکا بعد از اتهامات وارده از سوی رژیم صهیونیستی کمکهای مالی خود را به آژانس سازمان ملل متوقف کردهاند.
همچنین «فرانچسکا آلبانیز» گزارشگر ویژه سازمان ملل در فلسطین تصریح کرده است که که کشورهایی که کمکهای مالی خود را از آژانس کار و امداد آوارگان فلسطینی (آنروا) قطع کردهاند در واقع در نسل کشی و قتل عام ساکنان نوار غزه مشارکت دارند.
وی در ادامه افزود: این کشورها میلیونها فلسطینی را در یک زمان حساس مجازات میکنند. آنها تعهدات خود را درباره توافق منع نسل کشی زیر پا میگذارند.
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