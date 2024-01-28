به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه حمایت‌های غرب و کشورهای اروپایی از جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه کمک‌های مالی به تنها آژانس حامی آوارگان فلسطینی از طرف کشورهایی نظیر ایتالیا، کانادا، استرالیا، انگلیس و آمریکا متوقف شد. این اقدام را می‌توان دنباله اهداف رژیم صهیونیستی و سیاست‌های چندین ساله این رژیم در توقف فعالیت‌های این آژانس تلقی کرد که حال با تشدید جنایات علیه مردم غزه و با حمایت غرب و کشورهای اروپایی حامی رژیم صهیونیستی عملی می‌شود.

آژانس بین‌المللی کمک به آوارگان فلسطینی سازمان ملل متحد (آنروا) از سال ۱۹۴۹ کمک‌های ضروری را برای آوارگان فلسطینی فراهم کرده است. اما با ادامه جنگ رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه گویا این رژیم در تازه‌ترین اقدام خود با طرح اتهامات واهی و با حمایت متحدان غربی خود تلاش می‌کند تا فعالیت و حمایت‌های تنها حامی بین‌المللی و بشر دوستانه مردم غزه را نیز متوقف کند.

آنروا که تقریباً به طور کلی از طریق کمک‌های داوطلبانه دولتی تأمین می‌شود، مدت‌ها مورد انتقاد رژیم صهیونیستی بوده است. این آژانس روز جمعه اعلام کرد که چندین کارمند خود را که رژیم صهیونیستی آن‌ها را به دست داشتن در عملیات طوفان‌الاقصی متهم کرده بود، اخراج کرده و وعده داده است که تحقیقات کاملی در مورد ادعاهای مطرح شده انجام دهد.

این آژانس تأمین کمک‌های بشردوستانه و حمایت از آوارگان فلسطینی در اردن، لبنان، سوریه، نوار غزه و کرانه باختری رود اردن را بر عهده داشت.

پس از تحریم این آژانس حمایتی بیم آن می‌رود که وضعیت انسانی در نوار غزه وخیم‌تر شود. بر اساس داده‌های سازمان ملل در ماه اوت، ۶۳ درصد از مردم غزه از ناامنی غذایی رنج می‌برند و به کمک‌های بین المللی وابسته هستند. از طرفی بیش از ۸۰ درصد از مردم این باریکه زیر خط فقر زندگی می‌کنند و قطع کمک‌های بین‌المللی تیز شرایط را برای مردم غزه بیش از پیش بحرانی خواهد کرد.

طبق آمارهای ارائه شده از طرف سازمان ملل اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی که تحت پوشش کمک‌های آنروا بودند شامل هشت اردوگاه و حدود ۱.۷ میلیون پناهنده می‌شد.

این اولین بار نیست که کمک به این سازمان حمایتی و بشردوستانه قطع می‌شود. در سال ۲۰۱۸، دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت ایالات متحده نیز این سازمان را از کمک‌های بشر دوستانه محروم کرد و بخش عمده کمک‌ها به این سازمان را متوقف کرد. پس از آن بود که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، که در آن دوزه نیز هم در قدرت بود، ترامپ را تحسین کرد و گفت آنروا «سازمانی است که مشکل پناهندگان فلسطینی را تداوم می‌بخشد».

در سال ۲۰۱۹، با دنبال کردن این سیاست سایر مقامات وقت ایالات متحده نیز تلاش کردند تا از اقدامات ترامپ در راستای برچیدن و تحریم این سازمان حمایت کنند به طوری که مشاور ترامپ در خاورمیانه به شورای امنیت سازمان ملل گفت که آنروا باید برچیده شود.

در همان سال، به دنبال برخی گزارشات ادعایی مبنی بر از سو مدیریت و سو استفاده از قدرت در بالاترین سطوح آنروا، رئیس آژانس به دلیل تحقیقات سازمان ملل از سمت خود استعفا داد.

در نهایت نیز فیلیپ لازارینی، رئیس این سازمان روز جمعه اعلام کرد که «مقامات اسرائیل اطلاعاتی را در مورد ادعای دخالت چند کارمند آنروا در حملات ۷ اکتبر به اسرائیل در اختیار آنروا قرار داده‌اند.»

به گفته لازارینی، در نتیجه این ادعای رژیم صهیونیستی کارکنان این آژانس اخراج شده و تحقیقات آغاز شده است.

در همین رابطه وزیر خارجه رژیم صهیونیستی، روز شنبه مدعی شد که آنروا نباید پس از جنگ اسرائیل و علیه غزه نقشی در غزه ایفا کند. او مدعی شد که این آژانس «باید با آژانس‌هایی که به صلح و توسعه واقعی اختصاص داده شده‌اند جایگزین شود.»

و حالا پس از این ادعاها ۹ کشور تنها آژانس حامی مردم فلسطین را تحریم کرده‌اند تا حمایت و پشتیبانی خود از جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه را تشدید کنند. این در حالی است که به گفته مقامات سازمان ملل امدادرسانی به آوارگان فلسطینی که عمدتاً زنان و کودکان هستند در حال حاضر امری حیاتی به شمار می‌رود.