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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۱۹

تحلیلگر مسائل نظامی:

شدت درگیری‌ها درشمال غزه به دلیل شکست ارتش اشغالگر کاهش یافته است

شدت درگیری‌ها درشمال غزه به دلیل شکست ارتش اشغالگر کاهش یافته است

یک تحلیلگر مسائل نظامی به آخرین تحولات میدانی در نوار غزه و درگیری‌ها در این باریکه اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «فایز الدویری» تحلیلگر مسائل نظامی تصریح کرد که رژیم صهیونیستی در حال حاضر سه عملیات در شمال، مرکز و جنوب نوار غزه انجام می‌دهد و شدت درگیری‌ها در منطقه‌های شمالی به دلیل شکست عناصر صهیونیست در تحقق اهداف خود کاسته شده است.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر منطقه جنوبی نوار غزه بخش اصلی و محور مهم درگیری‌ها است. بخش زیادی از عناصر صهیونیست تلاش می‌کنند وارد عمق منطقه بنی سهیلا و عبسان در شرق خان یونس شوند اما تاکنون شکست خورده اند. بنابراین از حمله‌های دیگری علیه جنوب و شمال نوار غزه کمک گرفته اند. بخش زیادی از شهر غزه در حال حاضر تحت محاصره قرار دارد.

الدویری اضافه کرد: عناصر صهیونیست در حال حاضر تلاش می‌کنند وارد اردوگاه‌های مستقر در مرکز نوار غزه شوند اما تاکنون موفق نشده اند.

وی به استفاده از پهپادها از سوی ارتش رژیم صهیونیستی به جای تک تیراندازها که توسط نیروهای مقاومت به هلاکت می رسند اشاره کرد.

الدویری بیان کرد: ساقط کردن این پهپادها باعث می‌شود اطلاعات بیشتری درباره محل‌های استقرار عناصر صهیونیست به دست نیروهای مقاومت بیافتد. بخشی از این عناصر بعد از ساقط کردن یک پهپاد توسط نیروهای مقاومت هدف قرار گرفتند.

کد مطلب 6006530

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