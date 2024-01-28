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کد مطلب 6006793
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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۱۵

تصاویری از مراحل پایانی اطفای حریق کشتی انگلیسی

تصاویری از مراحل پایانی اطفای حریق کشتی انگلیسی

نیروی دریایی فرانسه تصاویری از نفتکش «Marlin Luanda» انگلیس را منتشر کرد.

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    نظرات

    • IR ۱۷:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      1 0
      پاسخ
      الهی به حق خون پاک شهدای غزه و یمن آتش تمام وجود آمریکا و همدستانش بکشه. خدا حافظ و نگهدار انصارلله .

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