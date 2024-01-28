دریافت 6 MB کد مطلب 6006793 https://mehrnews.com/x344ND ۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۱۵ کد مطلب 6006793 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۱۵ تصاویری از مراحل پایانی اطفای حریق کشتی انگلیسی نیروی دریایی فرانسه تصاویری از نفتکش «Marlin Luanda» انگلیس را منتشر کرد. کپی شد مطالب مرتبط حمله پهپادی و موشکی گسترده روسیه به مناطق مختلف اوکراین عقب نشینی یک گردان دیگر از ارتش رژیم صهیونیستی از نوار غزه ۱۲ شهید و چندین زخمی در حملات موشکی صهیونیستها به غزه انگلیس ۲ ناوچه را در اختیار ارتش اوکراین قرار میدهد برچسبها نفتکش انگلیس یمن اطفای حریق حمله موشکی
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