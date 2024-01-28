به گزارش خبرگزاری مهر، هفته پنجم دور برگشت مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران روز یکشنبه هشتم بهمن ماه با هفت دیدار در شهرهای ارومیه، یزد، اردکان، تهران (دو مسابقه)، اصفهان و گرگان پیگیری می‌شود.

بر اساس اعلام سازمان لیگ فدراسیون والیبال تمامی مسابقات امروز به نام زنده‌یاد بهنام جلوه و با یک دقیقه سکوت به احترام این مرحوم آغاز خواهد شد.

بهنام جلوه بازیکن اسبق تیم ملی والیبال ایران بامداد امروز (یکشنبه هشتم بهمن) دارفانی را وداع گفت. زنده‌یاد جلوه سابقه بازی در تیم ملی به‌عنوان مدافع میانی در رویدادهای مهمی همچون قهرمانی مردان آسیا در سال‌های ۱۹۸۹، ۱۹۹۱، ۱۹۹۳ و ۱۹۹۹ را در کارنامه کاری خود داشت که تیم ایران در سال‌های ۹۳ و ۹۹ در رتبه پنجم آسیا قرار گرفت.