به گزارش خبرگزاری مهر، هفته پنجم دور برگشت مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران امروز (یکشنبه هشتم بهمن) با هفت دیدار در شهرهای ارومیه، یزد، اردکان، تهران (دو مسابقه)، اصفهان و گرگان پیگیری می‌شود.

در نخستین دیدار این هفته تیم سایپا تهران (یک برد و ۶ امتیاز) در سالن فدراسیون میزبان شهرداری گنبد (پنج برد و ۱۷ امتیاز) بود که این مسابقه از ساعت ۱۵ آغاز شد.

در ابتدای این مسابقه بازیکنان و کادر فنی دو تیم با اهدای گل و یک دقیقه سکوت به بهنام جلوه کاپیتان اسبق تیم ملی والیبال ایران که بامداد امروز درگذشت، ادای احترام کردند.

در ادامه تیم شهرداری گنبد در سه ست متوالی و با امتیازهای ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۱۴ میزبان خود را شکست داد تا ششمین برد خود را به دست آورد و ۲۰ امتیازی شود.

برد شهرداری در این مسابقه در جایگاه دو تیم تغییری ایجاد نکرد و همچنان گنبد در رتبه سیزدهم و سایپا در جایگاه چهاردهم باقی ماند. دیدار رفت دو تیم سه بر دو به سود سایپا در گنبد تمام شد که تنها برد تیم انتهای جدولی بود و شاگردان حبیب کوزه‌ای در تیم گنبد این هفته انتقام شکست خانگی را از سایپا گرفتند.