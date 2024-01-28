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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۴۶

لیگ برتر والیبال؛

گنبدی‌ها پیروز شدند/ سایپا باز هم باخت

گنبدی‌ها پیروز شدند/ سایپا باز هم باخت

هفته هفدهم لیگ برتر مردان با پیروزی شهرداری گنبد مقابل سایپا آغاز شد تا نارنجی‌پوشان سیزدهمین شکست متوالی را تجربه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته پنجم دور برگشت مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران امروز (یکشنبه هشتم بهمن) با هفت دیدار در شهرهای ارومیه، یزد، اردکان، تهران (دو مسابقه)، اصفهان و گرگان پیگیری می‌شود.

در نخستین دیدار این هفته تیم سایپا تهران (یک برد و ۶ امتیاز) در سالن فدراسیون میزبان شهرداری گنبد (پنج برد و ۱۷ امتیاز) بود که این مسابقه از ساعت ۱۵ آغاز شد.

در ابتدای این مسابقه بازیکنان و کادر فنی دو تیم با اهدای گل و یک دقیقه سکوت به بهنام جلوه کاپیتان اسبق تیم ملی والیبال ایران که بامداد امروز درگذشت، ادای احترام کردند.

در ادامه تیم شهرداری گنبد در سه ست متوالی و با امتیازهای ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۱۴ میزبان خود را شکست داد تا ششمین برد خود را به دست آورد و ۲۰ امتیازی شود.

برد شهرداری در این مسابقه در جایگاه دو تیم تغییری ایجاد نکرد و همچنان گنبد در رتبه سیزدهم و سایپا در جایگاه چهاردهم باقی ماند. دیدار رفت دو تیم سه بر دو به سود سایپا در گنبد تمام شد که تنها برد تیم انتهای جدولی بود و شاگردان حبیب کوزه‌ای در تیم گنبد این هفته انتقام شکست خانگی را از سایپا گرفتند.

کد مطلب 6007181
سیده فرزانه شریفی

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