اعلام تاریخ مجمع عمومی انتخاباتی فدراسیون والیبال

‌به گزارش خبرگزاری مهر، به استناد بند یک ماده ۱۲ دستورالعمل شرایط اختصاصی نامزدهای دارای وثاقت و امانت، نحوه ثبت‌نام و رأی‌گیری برای داوطلبان پست‌های هیأت رییسه فدراسیون‌های ورزشی، دبیرخانه برگزاری انتخابات فدراسیون والیبال در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند هیأت رییسه فدراسیون والیبال با برگزاری مجمع عمومی انتخاباتی فدراسیون والیبال در روز شنبه ۲۶ اسفندماه سال ۱۴۰۲ در محل سالن فارسی آکادمی ملی المپیک به منظور انتخاب رییس و سایر اعضای هیأت رییسه فدراسیون موافقت کرد.

بر این اساس انتخابات فدراسیون والیبال در تاریخ و محل مذکور با حضور اعضای مجمع انتخاباتی برگزار خواهد شد.