شهداب به سختی برد؛ انتقام چادرملو از هورسان/فولاد صدرنشین ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته پنجم دور برگشت مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران امروز (یکشنبه هشتم بهمن‌ماه) با هفت دیدار در شهرهای ارومیه، یزد، اردکان، تهران (دو مسابقه)، اصفهان و گرگان پیگیری می‌شود.

در یکی از دیدارهای این هفته گیتی‌پسند اصفهان در سالن مخابرات میزبان مس رفسنجان بود و سه بر صفر به پیروزی رسید.

شاگردان سید سعید عقیلی در سه ست متوالی با امتیازات ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۲ حریف را شکست دادند تا به یازدهمین برد خود دست یابند و با ۳۴ امتیاز فعلاً راهی جایگاه دوم جدول شد تا پایان مسابقات این هفته جایگاه نهایی تیم‌ها را مشخص کند.

مسابقه دور رفت دو تیم هم سه بر یک به سود نماینده اصفهان به پایان رسید و گیتی‌پسند بردهای خود برابر مس را دبل کرد. مس رفسنجان با هفت برد و ۲۲ امتیاز در رتبه یازدهم جدول باقی ماند.

همچنین در دیگر دیدار این هفته مسابقه دو تیم هورسان رامسر و چادرملو اردکان که در جدول مسابقات همسایه یکدیگر بودند به سود نماینده اردکان به پایان رسید.

این مسابقه حساس‌ترین دیدار هفته هفدهم بود زیرا دو تیم در رتبه‌های نهم و هشتم قرار داشتند.

چادرملو در این مسابقه سه بر صفر و با امتیازهای ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۱۹ به پیروزی رسید تا با کسب نهمین برد جایگاه بهتر جدول را از آن خود کند و هورسان را رد کند.

هورسانی‌ها نهمین شکست فصل خود را تجربه کردند تا تعداد برد و باخت این تیم برابر شود و ۲۳ امتیاز ماحصل تلاش آن‌ها در ۱۸ هفته مسابقات باشد.

همچنین دیگر دیدار این هفته فولاد سیرجان ایرانیان در سالن امام خمینی (ره) گرگان به مصاف پاس رفت و سه بر یک به پیروزی رسید. دیداری که برد در آن برای پاس اهمیت زیادی داشت و در ست نخست آن با امتیاز ۲۵ بر ۱۸ پیروز میدان شدند اما در ست‌های دوم تا چهارم فولادی‌ها با امتیازات ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۱۷ حریف را مغلوب خود کردند تا این فرصت برای پاسی‌ها از دست برود.

با کسب این پیروزی فولاد سیرجان شانزدهمین برد را از آن خود کرده و با ۴۶ امتیاز در صدر جدول باقی ماند اما پاس گرگان با ۹ پیروزی و ۲۴ امتیاز رتبه هفتم خود را از دست خواهد دید و باید دید پس از پایان مسابقات در کدام رده جدول قرار خواهد گرفت.

در این هفته شهداب یزد در سالن اختصاصی خود میزبان نیان الکترونیک خراسان بود و سه بر دو به پیروزی رسید.

دو ست نخست این مسابقه ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۲۳ به نفع شهداب یزد پایان یافت اما در ست‌های سوم و چهارم نیان الکترونیک با بازگشت به بازی ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۲۰ به پیروزی رسید تا کار شاگردان محمدرضا تندروان در دیدار خانگی دشوار شود.

در پنجمین ست مسابقه شهدابی‌ها ۱۵ بر ۱۳ حریف را شکست دادند تا با ۱۱ برد و ۳۴ امتیاز در انتظار مشخص شدن جایگاه نهایی خود در جدول باشند. نیان الکترونیک هم با ۶ برد و ۲۳ امتیاز در رتبه دوازدهم جدول باقی خواهد ماند.