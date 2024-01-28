تور دوچرخه سواری مازندران پس از هشت سال برگزار خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، دوچرخه سواری کشورمان که چند سالی است با رکود روبررو است یکی از راهکارهای خروج از این بحران را راه اندای مجدد تورهای بین المللی داخلی و احیای آنها می داند.

به همین منظور رسول اسدی رئیس فدراسیون دوچرخه سواری طی سفری یک روزه به استان مازندران هماهنگی هایی را برای احیای دوبار تور بین المللی مازندران انجام داد.

در نشستی که به همین منظور در استان مازندران برگزار شد، محمود وفایی مدیرفنی فدراسیون و صابر اکبرزاده رییس هیات دوچرخه سواری استان مازندران و سایر معاونین ورزش استان پیرامون افزایش همکاری های فدراسیون دوچرخه سواری و اداره کل ورزش و جوانان توافقاتی را انجام دادند.

یکی از موضوعات مهمی که در این نشست مورد توافق و تصمیم گیری قرار گرفت احیای دوباره تور دوچرخه سواری بین المللی مازندران پس از وقفه ۸ ساله بود.

با پیگیری های رییس فدراسیون دوچرخه سواری، رییس هیات دوچرخه سواری استان مازندران و موافقت مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان مازندران تور بین المللی دوچرخه سواری مازندران از سال ۱۴۰۳ با حضور تیم های داخلی و خارجی در رده سنی جوانان برگزار خواهد شد.

پیشنهاد اعضای این نشست این بود که این تور در سه مرحله و در اواخر اردیبهشت ماه و پیش از مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا قزاقستان برگزار شود.