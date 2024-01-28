به گزارش خبرگزاری مهر، «طحان نظیف» با بیان اینکه امروز آخرین مهلت ثبت اعتراض داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری است، گفت: ۹۵ درصد از ثبت‌نام‌کنندگان مجلس خبرگان که صلاحیتشان تأیید نشده با استناد به بند مربوط به احراز شرایط علمی رد صلاحیت شدند.

سخنگوی شورای نگهبان ضمن اشاره به مهلت اعتراض کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری، اظهار کرد: «امروز آخرین مهلت ثبت اعتراض داوطلبانی است که صلاحیت آنها برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری تأیید نشده است. عمده کسانی که صلاحیت آنها برای انتخابات مجلس خبرگان تأیید نشده است، از شرایط علمی لازم برخوردار نبودند.»

وی افزود: «قریب به ۹۵ درصد از ثبت‌نام کنندگان مجلس خبرگان که صلاحیتشان تأیید نشده با استناد به بند مربوط به احراز شرایط علمی رد صلاحیت شدند.»

طحان نظیف ضمن اشاره به احتمال ارائه لیست جدید از تأیید صلاحیت شدگان انتخابات مجلس شورای اسلامی به وزارت کشور، گفت: «بررسی‌های شورای نگهبان تا ۱۹ بهمن ماه ادامه دارد و ما تاکنون دو مرتبه ارسال اسامی داوطلبان تأیید صلاحیت شده را به وزارت کشور داشته‌ایم اگر باز هم تا قبل از ۱۹ بهمن ماه مواردی بود، این کار را مجدداً انجام خواهیم داد.»