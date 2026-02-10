به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سیمایی‌صراف دوشنبه شب در جلسه کارگروه مدیریت آموزش عالی آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت توجه دانشگاه‌ها به مسئولیت اجتماعی، گفت: دانشگاه‌ها پس از انقلاب اسلامی نقش مؤثر و تعهد خود را در مسیر پیشرفت و اعتلای کشور به‌خوبی ایفا کرده‌اند.

وزیر ادامه داد: دانشگاه‌ها در دوران دفاع مقدس و همچنین در جنگ ۱۲روزه، با بهره‌گیری از توان علمی و فناورانه خود، نقش مهمی در مقابله با دشمن داشتند.

وی با مقایسه وضعیت آموزش عالی پیش و پس از انقلاب افزود: پیش از انقلاب، حدود ۷۰ درصد دانشجویان کشور در تهران متمرکز بودند و بسیاری از استان‌ها از امکانات آموزشی محروم بودند اما امروز تنها ۲۰ درصد دانشجویان در تهران تحصیل می‌کنند و خدمات آموزش عالی در سراسر کشور گسترش یافته است.

وزیر علوم با اشاره به حضور گسترده دختران در دانشگاه‌ها گفت: در حال حاضر نزدیک به ۵۰ درصد دانشجویان کشور را بانوان تشکیل می‌دهند که این موضوع در سطح منطقه قابل توجه است.

سیمایی‌صراف با بیان اینکه کیفیت آموزش هنوز به سطح مطلوب نرسیده است، تصریح کرد: تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت و همچنین ارتقای سطح آموزشی از مهم‌ترین اولویت‌هاست.

وی تأکید کرد: توسعه کمی به‌تنهایی کافی نیست و دانشگاه‌ها باید با رویکردی مسئولانه برای حل مشکلات و چالش‌های جامعه تلاش کنند.

وزیر علوم با اشاره به ضرورت مدیریت اقتصادی دانشگاه‌ها اظهار کرد: مدیران دانشگاهی باید توان اداره منابع مالی خود را داشته باشند و وابستگی به بودجه‌های دولتی کاهش یابد.

سیمایی‌صراف با بیان اینکه دانشگاهیان نقش مهمی در شکل‌گیری اخلاق و فرهنگ جامعه دارند، افزود: دانشجویان با اعتماد به اساتید خود، ارزش‌های اخلاقی را فرا می‌گیرند و این موضوع نیازمند توجه ویژه است.

وی با اشاره به اعتماد مردم به نهاد علم گفت: اخلاق، زیربنای جامعه متعالی است و دانشگاه‌ها باید همزمان با توسعه علمی و فناورانه، در این حوزه نیز پیشگام باشند.

سیمایی صراف بر رفع مشکلات مسکن دانشگاهیان تاکید کرد و ادامه داد: امیدواریم این مشکل در آذربایجان‌غربی با همراهی مدیریت استان حل شود.

وزیر علوم بر لزوم رفع مشکلات مسکن دانشگاهیان تأکید و ابراز امیدواری کرد که با همکاری مسئولان استانی، این مشکل در آذربایجان‌غربی برطرف شود.