بازار مناسبی برای محصول زرشک ایجاد کنیم/توجه به دغدغه کشاورز

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی با حضور مدیر اتاق تعاون به عنوان دبیر جشنواره زرشک، معاون برنامه‌ریزی و اموراقتصادی جهاد کشاورزی و مدیر روابط عمومی سازمان، از خبرنگاران و رسانه‌های فعال در جشنواره ملی زرشک تجلیل شد.

غلامحسین حسینی، رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی گفت: اینکه بررسی، پیگیری خواسته‌های کشاورزان و همچنین مطالبات جشنواره از مسئولین مرتبط، نتیجه گیری و مشاهده بازخورد جشنواره از مهم‌ترین برنامه‌های بود.

وی اظهار کرد: همه ما چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی در یک کشتی نشسته و برای رشد و بهبود وضعیت یکی از محصولات مزیت دار استان تلاش می‌کنیم.

رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی گفت: هیچکس نمی‌تواند ادعا کند که عملکرد او به صورت کامل درست بوده بلکه همه ما نقاط ضعف و قوتی داریم و باید به همدیگر برای رشد استان در بخش‌های مختلف کمک کنیم.

حسینی با تأکید بر اینکه تلاش همه ما باید به این سمت باشد که در جشنواره‌ها بیش از افراد خود محصول زرشک دیده شود، اظهار کرد: ما هنوز به نقطه ایده آل در جشنواره نرسیده‌ایم که با کارهای ترویجی و … باید به سمت نقاط مطلوب‌تر حرکت کنیم.

وی با اشاره به اینکه باید بازار مناسبی برای زرشک ایجاد کنیم تا کشاورز دغدغه‌ای برای فروش نداشته باشد، بیان کرد: از نظر قیمتی نیز به گونه‌ای نباشد که تنها اقشار خاصی از آن استفاده کنند و نفع کشاورز نیز در کنار آن مد نظر قرار گیرد.

محمد حسین اکبری، معاون برنامه‌ریزی و اموراقتصادی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: ۳۳ هزار میلیارد تومان ارزش تولیدات کشاورزی خراسان جنوبی است و هر سال ۲۱ هزار تن زرشک خشک و ۱۰۰ هزار تن زرشک ترسالانه تولید می‌شود.

وی با تأکید بر آموزش تولید محصول سالم به کشاورزان یادآور شد: اگر هر خانواده ایرانی سالانه یک کیلو زرشک مصرف کند کل تولیدات زرشک خراسان جنوبی مصرف خواهد شد.

در این مراسم از فاطمه زیراچی مدیر خبرگزاری مهر در استان و حکیمه بهمن زاده خبرنگار خبرگزاری مهر تجلیل شد.