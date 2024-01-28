کلاهبرداری با عنوان دریافت طلا و پرداخت سود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبداله چولکی در تشریح این خبر اظهار داشت: کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی افراد فرصت طلبی را که طلاهای شهروندان را جهت سرمایه گذاری و پرداخت سود، خریداری کرده و به تعداد قابل توجهی از افراد، سودهای نامتعارف پرداخت و پس از جلب اعتماد عمومی و با مانورهای متقلبانه، از ۱۷ نفر سکه و طلا به ارزش ۲۷ میلیارد تومان دریافت و متواری شده بودند را شناسایی و دستگیر کردند.

وی در رابطه با این پرونده افزود: ساده انگاری، عجله، اعتماد بیجا، طمع‌ورزی و عدم بررسی دقیق موضوع توسط شکات با توجه به پرداخت سودهای نامتعارف در این موضوع بسیار تأثیر گذار بوده است.

معاون جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا ضمن هشدار به شهروندان خاطرنشان کرد: بررسی سوابق افراد و همچنین تحقیقات محلی در خصوص فعالیت آنها می‌تواند از وقوعات مشابه پیشگیری کند.

وی با تاکید بر انجام سرمایه گذاری‌های مطمئن مانند خرید و فروش ملک، زمین و طلا تصریح کرد: در صورت موارد مشابه مشکوک بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اطلاع دهید.