به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مصری در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان، گفت: در این مجلس یک نفر هم نیست که نخواهد هر چه زودتر نیروهای شرکتی تعیین تکلیف شوند، اما ما حق طرح موضوعی را نداریم که برای دولت بار مالی داشته باشد.

وی بیان کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس برای رفع ایرادات طرح ساماندهی کارکنان دولت، جلسات متعددی با اعضای حقوقدان شورای نگهبان، نمایندگانی از سازمان امور اداری و استخدامی و نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار کرد و به بهترین راهکار اجرایی برای این موضوع رسید.

مصری بیان کرد: تاکید ما آن است که تمام نیروهای شرکتی که قرارداد سه ماهه دارند، تعیین تکلیف و همچنین شرکت‌های واسطه‌ای حذف شوند که اینجا تقریباً به این موضوع رسیدگی شده است. الان عملاً این موضوع مصوب شد که دیگر قرارداد سه ماهه و قراردادهای سفید امضا نداریم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین دیگر قراردادهایی وجود نخواهد داشت که به صورت خالی به کارفرمایان داده شود تا پر شود و همچنین واسطه‌ها حذف می‌شوند و دستگاه‌های اجرایی به صورت مستقیم باید با کارکنان برای یک سال خدمت قرارداد ببندند.

وی تاکید کرد: این موضوع بعد از قانونی شدن و ابلاغ شامل آموزش و پرورشی‌ها، نهضتی‌ها و شرکتی‌ها نیز می‌شود.