به گزارش خبرگزاری مهر، گروه سیاست – ۳۲ روز دیگر تا یازدهم اسفند، موعد انتخابات «خبرگان ششم» و «مجلس دوازدهم» زمان باقی است و روز به روز بر حال و هوای انتخاباتی جامعه و کنشگریهای سیاسی - انتخاباتی احزاب و تشکلها افزوده میشود.
در ادامه، برخی اخبار و حواشی سیاسی-انتخاباتی را مرور و زمزمهها و درگوشیهای این حوزه را در قالب یک بسته خبری، ارائه میکنیم. این شما و این ششمین بخش از سلسله «واگویههای انتخاباتی مهر».
۹۵ درصد از ردصلاحیتشدگان مجلس خبرگان به دلیل شرایط علمی آنهاست
«طحان نظیف» سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه امروز آخرین مهلت ثبت اعتراض داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری است، گفت: ۹۵ درصد از ثبتنامکنندگان مجلس خبرگان که صلاحیتشان تأیید نشده با استناد به بند مربوط به احراز شرایط علمی رد صلاحیت شدند.
عضو اتحاد ملت: محکم سر بحث انتخابات ایستادهام
«حسین نورانینژاد» قائممقام حزب اتحاد ملت که از جمله احزابی است که از آن به عنوان تحریمطلب انتخاباتی در جبهه اصلاحات یاد میشود، اخیراً گفته است: بنده که در فضای برخاسته از رسانههای موسوم به انقلابی متهم به نزدیکی جریان ضد مشارکت و ضد انتخابات هستم، محکم سر بحث انتخابات ایستادهام و میگویم که این نهاد باید احیا بشود.
اصلاحطلبان در مجلس، قانون منع اعلام دلایل ردصلاحیتها را تصویب کردند
«جواد اطاعت» فعال اصلاحطلب که از نمایندگان مجلس جنجالی ششم بود، اخیراً در مناظرهای گفته که شورای نگهبان باید دلایل رد صلاحیتها را منتشر کند. «محمد بهادری» عضو پژوهشکده شورای نگهبان در پاسخ، به او یادآور شده که «شما در مجلس نوشتید که شورای نگهبان حق ندارد دلایل رد صلاحیتها را اعلام کند».
تکمیل لیست انتخاباتی با نظرسنجی
وهاب عزیزی، دبیرکل جبهه جهادگران در نشست خبری با فعالان فضای مجازی، گفت: ۷۰ درصد لیست جهادگران را از طریق نظرسنجی و رأیگیری در همایش طرفداران انتخاب میکنیم و لیست اولیه جهادگران بیستم بهمن ماه از طریق رسانههای رسمی و فضای مجازی اعلام میشود؛ همچنین آیتالله علیرضا اعرافی سرلیست جهادگران برای مجلس خبرگان رهبری است.
رقیب اصولگرایان به طور جدی وارد انتخابات میشود
«محمد سعید احدیان» مشاور محمدباقر قالیباف، گفت: اگر در جریان اصولگرایی به یک لیست نرسیم، احتمالاً همینجور هم میشود اما تصمیمگیری برای اینکه چه اتفاقی میافتد، خیلی زود است. بخشی از این مساله به این برمیگردد که ببینیم رقیب چه رفتاری خواهد داشت و چه اقدامی خواهد کرد. پیشبینی من این است که جریان رقیب بهطور جدی وارد عرصه انتخابات میشود.
فرآیند انتخاب فهرست شورای ائتلاف شهر تهران تصویب شد
امیرابراهیم رسولی سخنگوی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با اعلام خبر تصویب سند فرآیند انتخاب کاندیداها برای حضور در لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب شهر تهران گفت: در جلسه مورخ ۷ بهمنماه شورای مرکزی، این سند با رأی اکثریت اعضای حقیقی و حقوقی تصویب شد.
رسولی در تشریح جزئیات این خبر گفت: از میان کاندیداهایی که از حوزه انتخابیه تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در سایت شورای ائتلاف نیروهای انقلاب ثبتنام کرده و یا از طرق مختلف رزومه خود را به اطلاع دبیرخانه شورای ائتلاف رساندند بررسی اولیه صورت گرفت و هزار و ۶۷ نفر برای شرکت در مرحله نهایی با توجه به سوابق و تخصصی که دارند دعوت به جلسه حضوری خواهند شد.
پروژه احمدینژاد چیست؟
«سعید آجرلو» مدیر مسؤل روزنامه صبح نو، در جریان یک مناظره انتخاباتی گفت: اپوزیسیون میخواهند رأی ندادن را به نفع خودشان مصادره کنند و به هر میزانی که مشارکت نشود، میخواهند خودشان را نماینده رأی ندادهها معرفی کنند. در سطح گروههای سیاسی شاید یک بخششان رسمی و یک بخششان غیر رسمی مثل گفتمان اصلاحطلبان رادیکال که امروز به عنوان گذارطلبانها یاد میشود و آقای تاجزاده این جریان را نمایندگی میکند به دنبال این هستند که نماینده جریان تحریمی و آن طیفی که در انتخابات شرکت نمیکنند باشد، این کار را در واقع دیگر نیروهای سیاسی هم میخواهند انجام دهند، مثل آقای احمدی نژاد؛ به نظر بنده احمدینژاد پروژهاش چیزی غیر این از سال ۹۶ تا به الان نبوده است.
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