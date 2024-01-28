کشف تخلف احتکار و عرضه خارج از شبکه ۳۰ هزار تن شکر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مسعود امرالهی اظهار کرد: پیرو طرح نظارت بر بازار شکر، بازرسین وزارت جهاد کشاورزی با همکاری پلیس امنیت اقتصادی در قزوین، ۳۰ هزار تن شکر خانوار که با ارز یارانه‌ای وارد کشور شده بود را کشف و ضبط کردند.

مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی افزود: از این میزان شکر ۱۱ هزار تن احتکار و ۱۹ هزار تن عرضه خارج از شبکه بوده است که پرونده آن به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده است.

امرالهی تصریح کرد: در مجموع ۸,۴۰۰ میلیارد ریال جریمه برای این تخلف به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش شده است.