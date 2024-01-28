گام مهم بیمه مرکزی ایران برای استفاده از خدمات اعتبارسنجی

به گزارش خبرگزاری مهر، با امضای این تفاهم نامه، زمینه برای بهره مندی صنعت بیمه ایران از کارکردها و کاربردهای اعتبارسنجی فراهم شد.

مفاد این تفاهم نامه در سه محور شامل ارسال اطلاعات شرکتهای بیمه از سوی بیمه مرکزی به شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران و ارائه خدمات مشاوره، تولید انواع مدل‌های امتیاز اعتباری صنعت بیمه و محاسبه انواع ریسک از طرف شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری، خواهد بود.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران در مراسم امضای این تفاهم نامه گفت: ایجاد بستری برای اعتبارسنجی مشتریان صنعت بیمه در مرحله نخست و سپس رتبه بندی شرکتهای بیمه، اهمیت بالایی دارد.

استادهاشمی افزود: با اجرای اعتبارسنجی در صنعت بیمه، بسیاری از فعالیت‌های شرکتهای مرتبط، تسهیل می‌شود.

او ادامه داد: از راهنمایی‌ها و مشاوره‌های شرکت رتبه بندی اعتباری ایران در تولید مدل‌های مختلف امتیاز اعتباری ویژه بیمه استفاده می‌کنیم.

مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران نیز در این مراسم اعلام کرد: این تفاهم نامه شروع ارزشمندی برای ورود صنعت بیمه ایران به عرصه اعتبارسنجی است.

قاسم پور افزود: با طراحی مدل‌های ویژه صنعت بیمه می‌توان ریسک مشتریان در جهت منعطف کردن نرخ انواع بیمه نامه‌ها را محاسبه کرد.

او در پایان گفت: استفاده صنایع مختلف از اعتبارسنجی در دنیا از ۲۰۰ سال قبل آغاز شده و اکنون بزرگترین مصرف کننده اعتبارسنجی در جهان، صنعت بیمه است.