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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۱۰

گام مهم بیمه مرکزی ایران برای استفاده از خدمات اعتبارسنجی

گام مهم بیمه مرکزی ایران برای استفاده از خدمات اعتبارسنجی

گام مهم صنعت بیمه کشور برای استفاده از خدمات اعتبارسنجی با امضای تفاهم نامه میان بیمه مرکزی و شرکت رتبه بندی اعتباری ایران برداشته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با امضای این تفاهم نامه، زمینه برای بهره مندی صنعت بیمه ایران از کارکردها و کاربردهای اعتبارسنجی فراهم شد.

مفاد این تفاهم نامه در سه محور شامل ارسال اطلاعات شرکتهای بیمه از سوی بیمه مرکزی به شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران و ارائه خدمات مشاوره، تولید انواع مدل‌های امتیاز اعتباری صنعت بیمه و محاسبه انواع ریسک از طرف شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری، خواهد بود.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران در مراسم امضای این تفاهم نامه گفت: ایجاد بستری برای اعتبارسنجی مشتریان صنعت بیمه در مرحله نخست و سپس رتبه بندی شرکتهای بیمه، اهمیت بالایی دارد.

استادهاشمی افزود: با اجرای اعتبارسنجی در صنعت بیمه، بسیاری از فعالیت‌های شرکتهای مرتبط، تسهیل می‌شود.

او ادامه داد: از راهنمایی‌ها و مشاوره‌های شرکت رتبه بندی اعتباری ایران در تولید مدل‌های مختلف امتیاز اعتباری ویژه بیمه استفاده می‌کنیم.

مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران نیز در این مراسم اعلام کرد: این تفاهم نامه شروع ارزشمندی برای ورود صنعت بیمه ایران به عرصه اعتبارسنجی است.

قاسم پور افزود: با طراحی مدل‌های ویژه صنعت بیمه می‌توان ریسک مشتریان در جهت منعطف کردن نرخ انواع بیمه نامه‌ها را محاسبه کرد.

او در پایان گفت: استفاده صنایع مختلف از اعتبارسنجی در دنیا از ۲۰۰ سال قبل آغاز شده و اکنون بزرگترین مصرف کننده اعتبارسنجی در جهان، صنعت بیمه است.

کد مطلب 6007381

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