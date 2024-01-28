به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال امارات و تاجیکستان در مرحله یک هشتم نهایی جام ملت‌های آسیا شامگاه یکشنبه از ساعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه «احمد بن علی» به قضاوت «آراکی یوسوکه» برگزار شد که این دیدار در پایان ۹۰ دقیقه با نتیجه تساوی یک به یک به پایان رسید. پس از جدال بی نتیجه در وقت‌های اضافه، تیم تاجیکستان موفق شد در ضربات پنالتی با نتیجه ۵ بر ۳ حریف خود را شکست دهد و به مرحله یک چهارم نهایی راه پیدا کند.

گل‌های این دیدار را «وحدت هنانوف» (۳۰) برای تاجیکستان و «خلیفه مبارک الحمدی» (۹۰+۵) برای امارات به ثمر رساندند.

برتری امارات در نیمه اول با گلزنی وحدت هنانوف

تیم فوتبال امارات در مرحله گروهی با تیم‌های ایران، فلسطین و هنگ کنگ هم‌گروه بود و موفق شد با کسب چهار امتیاز و پس از ایران به عنوان تیم دوم راهی مرحله یک هشتم نهایی شود و تیم تاجیکستان هم در گروهی که قطر، چین و لبنان حضور داشتند با ۴ امتیاز به عنوان تیم دوم به این مرحله راه پیدا کرد.

در دقیقه ۳۰ این بازی «ژورابواف» با حرکت از سمت راست و یک سانتر دقیق، توپ را به داخل محوطه جریمه سانتر کرد و «وحدت حنانوف» با یک پرش بلند و ضربه سر دقیق، توپ را به دور از دستان دروازه‌بان به کنج دروازه امارات فرستاد تا بازی یک بر صفر شود.

ساختار دفاعی منسجم تیم تاجیکستان در این دیدار به گونه‌ای بود که بازیکنان امارات نتوانستند راهی به دروازه حریف پیدا کنند. پرس‌های منسجم و خط دفاعی متراکم این تیم در کنار ضد حملات سریع موجب شده بود اماراتی‌ها با احتیاط عمل کنند.

در دقیقه ۹۰ تیم امارات صاحب یک ضربه آزاد چسبیده به محوطه جریمه تاجیکستان به دست آورند اما ضربه بازیکن امارات به دیوار دفاعی برخورد کرد تا این فرصت امارات برای به تساوی کشاندن بازی از دست برود.

در آخرین ثانیه‌های وقت‌های اضافه در نیمه اول در حالی که بازیکنان امارات حملات خود را تشدید کرده بودند توپ در محوطه جریمه به دست بازیکنان تاجیکستان برخورد کرد و در حالی که بازیکنان امارات معتقد به خطای پنالتی بودند داور و کمک داور ویدئویی چنین نظری نداشت تا آخرین فرصت امارات هم از بین برود.

نیمه اول این دیدار در نهایت با نتیجه یک بر صفر به سود تاجیکستان به پایان رسید.

نجات امارات در ثانیه‌های پایانی

شاگردان پائولو بنتو در تیم امارات برای ماندن در جام ملت‌های آسیا تلاش کردند نیمه دوم را تهاجمی‌تر آغاز کنند. اما باز هم این تیم تاجیکستان بود که با ضدحملات خطرناک خود خلق موقعیت کرد. در دقیقه ۵۵ به دنبال حمله سریع این تیم، توپ در پشت محوطه جریمه به «احسان پنجشنبه» رسید و ضربه فنی او با دخالت دروازه‌بان امارات راهی کرنر شد.

در دقیقه ۶۰ باز هم این تیم تاجیکستان بود که در یک ضدحمله فرصت داشت دروازه امارات را برای بار دوم باز کند. «جلیلوف» در حالی که در موقعیت تک به تک قرار گرفته بود ضربه خود را به سمت دروازه حریف زد و توپ در آستانه ورود به دروازه با دخالت مدافع اماراتی راهی بیرون شد.

در دقیقه ۷۱ «سامیف» با یک فرار سریع از جناح راست و عبور از مدافع امارات توپ را با یک پاس عرضی دقیق به «جلیلوف» رساند اما این مهاجم تاجیکستانی با بی دقتی توپ را در مقابل دروازه به بیرون فرستاد.

در ادامه حملات تیم امارات هربار به واسطه خط دفاع منسجم تاجیکستانی‌ها به رهبری «وحدت هنانوف» دفع می‌شد و در رسیدن به دروازه حریف ناتوان به نظر می‌رسید.

بهترین فرصت امارات در دقیقه ۹۰+۱ رقم خورد. در حالی که ارسال بلند بازیکنان این تیم به داخل محوطه جریمه تاجیکستان را مدافعان این تیم دفع کردند توپ در پشت محوطه جریمه به بازیکن امارات رسید و شوت او به تیر دروازه تاجیکستان اصابت کرد.

در دقیقه ۹۰+۵ تیم امارات صاحب یک ضربه آزاد در جناح چپ شد که سانتر بلند «احمد صالح» به داخل محوطه جریمه با ضربه سر «خلیفه مبارک الحمدی» وارد دروازه تاجیکستان شد تا در آخرین ثانیه‌های این دیدار بازی به تساوی کشیده شود.

نیمه دوم این دیدار در نهایت با تساوی یک به یک به پایان رسید تا دو تیم در دو زمان ۱۵ دقیقه‌ای شانس خود را برای کسب برتری امتحان کنند.

وقت اضافه اول

تلاش‌های دو تیم در ۱۵ دقیقه نخست وقت‌های اضافه بی نتیجه بود و این نیمه بدون رد و بدل شدن گل به پایان رسید.

وقت اضافه دوم

نیمه دوم وقت‌های اضافه این دیدار هم بدون به ثمر رسیدن گل به پایان رسید تا کار به ضربات پنالتی کشیده شود.

برتری تاجیکستان در ماراتن پنالتی‌ها

در ضربات پنالتی تیم فوتبال تاجیکستان موفق شد با نتیجه ۵ بر ۳ به پیروزی برسد. تاجیکستان در مرحله یک چهارم نهایی باید به مصاف برنده دیدار تیم‌ها ملی اردن و عراق برود.