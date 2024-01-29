توضیح وزارت ورزش در مورد معاونت فرهنگی و همگانی

به گزارش خبرگزاری مهر، متن جوابیه به شرح زیر است:

در پی انتشار خبری در برخی از رسانه‌ها مبنی بر حذف معاونت فرهنگی و توسعه ورزش همگانی از چارت سازمانی وزارت ورزش و جوانان، به استحضارمی رساند، در حوزه برنامه ریزی و سیاست گذاری با توجه به ماهیت فرهنگی بودن ورزش و اهمیت این مقوله در دولت مردمی این حوزه فعالیت خود را با قوت زیر نظر معاونت ورزش قهرمانی و حرفه ای ادامه خواهد داد.

در بخش توسعه ورزش همگانی نیز مطابق با چارت جدید سازمانی این حوزه منطبق با آیین نامه اجرایی قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان فعالیتهای خود را تحت عنوان معاونت توسعه ورزش همگانی با قوت پیگیری می کند.

روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان ضمن اعلام مراتب قدرشناسی از دغدغه مندی وحساسیت رسانه ها وکارشناسان ورزشی نسبت به دو حوزه فرهنگی و توسعه ورزش همگانی بیان می دارد این دو بخش کما فی السابق با جدیت در مسیرخدمت رسانی به مردم و جامعه ورزش با تلاشی مضاعف پیگیر امور و ماموریت سازمانی مربوطه خواهند بود.