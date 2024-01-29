به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (دوشنبه) و در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای از این لایحه را به شرح زیر اصلاح و تصویب کردند:

جز ۲ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹- سازمان تأمین اجتماعی در راستای اجرای ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلف است در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام نماید به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد. این متناسب سازی در سال اول به میزان ۴۰ و در سال های دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد مابه‌التفاوت تا ۹۰ درصد یادشده خواهد بود.

همچنین بند ث ماده ۳۱ حذف شد که در این بند آمده بود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با رعایت جز (۳) بند «الف» ماده واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور مصوب ۱/ ۴/ ۱۴۰۰، پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار را به‌طور کامل راه‌اندازی نماید. دستگاه‌های اجرایی که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند مکلفند تمامی حمایت‌های نقدی و غیرنقدی خود را از طریق این پنجره ارائه دهند. متقاضیان دریافت حمایت‌ها نیز باید از این طریق برای دریافت حمایت‌های مذکور اقدام کنند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر ۶ ماه یک بار به کمیسیون اجتماعی و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.

بر اساس جز ۴-۲ بند (ج) ماده ۳۱، عبارت «رزمندگان به ازای هر ماه حضور در جبهه مشمول هشت درصد (۸%) معافیت می‌شوند» جایگزین عبارت «رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه» مذکور در بند «ذ» ماده (۸۸) قانون برنامه ششم می‌گردد. دولت مجاز است نسبت به اصلاح حکم ذیل اقدام قانونی به عمل آورد: حکم بند (ز) ماده (۸۸) قانون برنامه ششم به همسران شهدا تسری می‌یابد.

بر اساس اصلاحات بند الحاقی ۱ ماده ۳۱ لایحه مذکور، دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هر سال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد (۲۰%) حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با حذف خانوارهای پردرآمد و در قالب ردیف مستقل از طریق دستگاه‌های مذکور تأمین و پرداخت نماید.

تبصره - کمیته امداد امام خمینی (ره) مطابق اساسنامه خود اقدام می‌نماید.