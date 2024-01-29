۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۵۹

در جریان بررسی ایرادات برنامه هفتم؛

متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را اصلاح کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (دوشنبه) و در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای از این لایحه را به شرح زیر اصلاح و تصویب کردند:

جز ۲ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹- سازمان تأمین اجتماعی در راستای اجرای ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلف است در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام نماید به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد. این متناسب سازی در سال اول به میزان ۴۰ و در سال های دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد مابه‌التفاوت تا ۹۰ درصد یادشده خواهد بود.

همچنین بند ث ماده ۳۱ حذف شد که در این بند آمده بود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با رعایت جز (۳) بند «الف» ماده واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور مصوب ۱/ ۴/ ۱۴۰۰، پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار را به‌طور کامل راه‌اندازی نماید. دستگاه‌های اجرایی که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند مکلفند تمامی حمایت‌های نقدی و غیرنقدی خود را از طریق این پنجره ارائه دهند. متقاضیان دریافت حمایت‌ها نیز باید از این طریق برای دریافت حمایت‌های مذکور اقدام کنند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر ۶ ماه یک بار به کمیسیون اجتماعی و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.

بر اساس جز ۴-۲ بند (ج) ماده ۳۱، عبارت «رزمندگان به ازای هر ماه حضور در جبهه مشمول هشت درصد (۸%) معافیت می‌شوند» جایگزین عبارت «رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه» مذکور در بند «ذ» ماده (۸۸) قانون برنامه ششم می‌گردد. دولت مجاز است نسبت به اصلاح حکم ذیل اقدام قانونی به عمل آورد: حکم بند (ز) ماده (۸۸) قانون برنامه ششم به همسران شهدا تسری می‌یابد.

بر اساس اصلاحات بند الحاقی ۱ ماده ۳۱ لایحه مذکور، دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هر سال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد (۲۰%) حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با حذف خانوارهای پردرآمد و در قالب ردیف مستقل از طریق دستگاه‌های مذکور تأمین و پرداخت نماید.

تبصره - کمیته امداد امام خمینی (ره) مطابق اساسنامه خود اقدام می‌نماید.

زهرا علیدادی

    • قیصری IR ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      انشاالله ایثارگران تامین اجتماعی سال ۱۴۰۳رسیدگی به دودرصد وبیمه تکمیلی ازحقوق کسر نشود شش سال منطقه جنگی دارم
      • زاهدی IR ۱۹:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      • حمید وفا CA ۲۰:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
        به امید خدا همه به حق و حقوق شأن برسند تا اجرای نشه نمیشه بهش امید داشت
    • SE ۱۷:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      چرا مجلس حداقل بگیران بازنشسته تامین اجتماعی را از همسان سازی حقوق حذف کرد واقعاً این قشر ضعیف هستند که نیاز به حمایت دارند
    • حشمت IR ۱۹:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      قانون تامین اجتماعی و دریافت مستمری باید بر طبق حق بیمه پرداختی محاسبه شود مگه میشه کسی که 35سال بیمه پرداخت کرده اندازه کسی که 10سال بیمه داده حقوقشان یکی باشه کجاش انصافه
    • نیکجو IR ۲۰:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      با‌بودن‌تورم‌این‌اضافه‌شدنهاسربچه‌شیرهمالیدن‌است‌خداوند‌داورخوبی‌است
    • ناشناس IR ۲۲:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      با حق حقوق قشر صعیف باز نشستکان بازی کردن وقت کشی کردن هنر نیست. این یک نا توانی. ستم کردن است مجلس و دولت کسری بودجه را از جیب بازنشستها شعبده بازی می کند
    • رمضانی IR ۲۳:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      باسلام.مسولین عزیز تاامین اجتماعی بنده بیست نه ماه و چهار عملیات در زمان جنگ حضور داشتم و هیجده ماه حق حقوق بنده را هم در آن زمان با اینکه مدرک دارم ولی بهانه آوردند و ندادن.سی سال در چرخه تولید کار کردم و بازنشسته شدم و مالیات از بنده بر می دارند آیا واقعان سزاواریم
    • IR ۰۰:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      منظور از این هشت درصد معافیت از چه برای هرماه حضور در جبهه ایا این به نفع بازنشستگان تأمین اجتماعی که سابقه جبهه دارند می‌شود واضح توزيع داده نشده است
    • IR ۰۴:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      سلام کمیسون پزشکی تامین اجتماعی ازکارافتادگی کلی مرا بامستمری۱۳ سال سابقه تابید کرد چرا باید مستمری ما حداقل بگیران متناسب سازی نشود اتصاف نیست به خدا
    • IR ۰۸:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      ما هنوز از ۲۵٪باقیمانده صد درصد متناسب سازی سال ۱۳۹۹ طلب داریم .
    • IR ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      با این شرایط، حقوق ها را با شیب ملایم بطرف زیر خط فقر و فلاکت هدایت می شود ، راستی چرا ؟ چرا افزایش حقوق و دستمزد را طبق نرخ تورم و سبد معیشت افزایش نمیشه ؟
    • مریم IR ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
      براساس بند ۱۲ قانون توسعه ششم همسان‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی می‌بایست از ابتدای مردادماه ۱۳۹۹ تا پایان اسفند ۱۳۹۹ به میزان ۱۰۰ درصد و انتقال آن به سال ۱۴۰۰ با ضریب ۲۶ درصد و نیز انتقال آن به ۱۴۰۱ با ضریب ۳۸ درصد و انتقال آن به سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۱ درصد اجرایی می‌گردید مغفول مانده و ابتدا می‌ب

