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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۲۳

فرمانده انتظامی شهرستان فردوس خبر داد؛

کشف موتورسیکلت سرقتی کمتر از ۶ ساعت در فردوس

کشف موتورسیکلت سرقتی کمتر از ۶ ساعت در فردوس

بیرجند-فرمانده انتظامی شهرستان فردوس از کشف موتورسیکلت سرقتی در کمتر از ۶ ساعت خبر داد و گفت: در این رابطه یک نفر سارق دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا فولادی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: با اعلام وقوع سرقت یک دستگاه موتورسیکلت در سطح شهر فردوس، دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان فردوس افزود: مأموران انتظامی کلانتری ۱۱ شهرستان فردوس با انجام اقدامات اطلاعاتی دقیق سارق موتورسیکلت را شناسایی و تحت تعقیب قرار دادند که پس از هماهنگی با مقام قضایی در یک عملیات غافلگیرانه وی را در مخفیگاهش دستگیر و در بازرسی از محل موتورسیکلت سرقتی را کشف کردند.

فولادی گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان فردوس از شهروندان خواست نسبت به نصب تجهیزات ایمنی برای پیشگیری از سرقت اقدام و در صورت مشاهده موارد مشکوک سریعاً مراتب را از طریق تماس با ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند

کد مطلب 6007872

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