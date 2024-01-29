کشف موتورسیکلت سرقتی کمتر از ۶ ساعت در فردوس

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا فولادی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: با اعلام وقوع سرقت یک دستگاه موتورسیکلت در سطح شهر فردوس، دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.



فرمانده انتظامی شهرستان فردوس افزود: مأموران انتظامی کلانتری ۱۱ شهرستان فردوس با انجام اقدامات اطلاعاتی دقیق سارق موتورسیکلت را شناسایی و تحت تعقیب قرار دادند که پس از هماهنگی با مقام قضایی در یک عملیات غافلگیرانه وی را در مخفیگاهش دستگیر و در بازرسی از محل موتورسیکلت سرقتی را کشف کردند.

فولادی گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان فردوس از شهروندان خواست نسبت به نصب تجهیزات ایمنی برای پیشگیری از سرقت اقدام و در صورت مشاهده موارد مشکوک سریعاً مراتب را از طریق تماس با ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند