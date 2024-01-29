اجلاسیه شهدای اطلاعات سپاه و شهید «حسن باقری» برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اجلاسیه شهدای اطلاعات سپاه و گرامیداشت سالروز شهادت سرلشکر شهید «حسن باقری»، صبح امروز (دوشنبه) با حضور سردار سرلشکر پاسدار «محمد باقری» رییس ستاد کل نیروهای مسلح در پادگان حضرت ولی‌عصر (عج) سپاه تهران برگزار شد.

براساس این گزارش، در این مراسم که به مناسبت چهل و یکمین سالگرد شهادت شهید حسن باقری برگزار شد، امیر سرتیپ «عزیز نصیرزاده» جانشین رییس ستادکل نیروهای مسلح، سردار سراشکر «محسن رضایی» فرمانده کل سپاه در دوران دفاع مقدس، سردار سرتیپ پاسدار «علی فدوی» جانشین فرمانده کل سپاه، سردار سرتیپ پاسدار «غلامرضا سلیمانی» رییس سازمان بسیج مستضعفین، سردار سرتیپ پاسدار «حسین معروفی» معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج و جمعی از خانواده‌های معظم شهدا حضور داشتند.