سند اجرایی موافقت نامه تجارت ترجیحی بین ایران و ازبکستان امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدصادق قناد زاده، به هشت مورد از مهمترین توافقات صورت گرفته در دیدارهای صورت گرفته وزیر صمت و مقامات ازبکستانی اشاره کرد و گفت: ازبکستان به عنوان یکی از مهمترین کشورهای آسیای میانه که پیوندهای عمیق فرهنگی و تاریخی با ایران دارد، همواره مورد توجه بوده است. در این راستا و پس از سفر رؤسای جمهور دو کشور به کشور مقابل، دیدار رئیس جمهور ازبکستان با مقام معظم رهبری و همچنین برگزاری موفقیتآمیز پانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک به سرپرستی وزارت صمت، مقرر شد به دعوت مقامات کشور ازبکستان، سفر وزیر صمت به این کشور در دستور کار قرار گیرد.
قنادزاده با بیان اینکه بیش از سه ماه مطالعات دقیق کارشناسی و مذاکرات گسترده نمایندگان سازمان توسعه تجارت ایران و سفارت ایران در تاشکند برای برنامهریزی هدفمند این سفر صورت پذیرفت، افزود: استخراج تمامی ظرفیتهای اصلی همکاری، بررسی نیازهای بالقوه و بالفعل طرفین برای توسعه مناسبات اقتصادی و تحلیل نتایج مذاکرات گذشته باعث شد تا بسته مذاکراتی منسجمی تهیه و هیأت تجاری مناسبی از بخش خصوصی، انتخاب و برای همراهی دعوت شوند.
این مقام مسؤول ادامه داد: در این راستا یک هیأت تخصصی شامل مدیران عامل بیش از بیست شرکت بزرگ کشور به سرپرستی معاونین منتخب وزیر، دو روز پیش از سفر هیأت اصلی برای بررسی زمینههای همکاری به کشور ازبکستان اعزام شدند.
به گفته او، طی دو روز نمایندگان بخش خصوصی و دولتی، مذاکرات گستردهای با شرکتها و دستگاههای متناظر خود انجام داده و مهمترین زمینههای همکاری و موانع کلیدی موجود بر سر راه توسعه مناسبات را استخراج کردند. تمامی این موارد در قالب محورهای مذاکرات وزیر صمت با وزرا و مقامات عالیرتبه کشور ازبکستان دستهبندی و طی نشست مشترک وزیر با کل هیأت تجاری ایرانی و فعالان اقتصادی مقیم مورد بررسی قرار گرفت.
قنادزاده با بیان اینکه در این سفر با وزیر صنعت و سرمایهگذاری ازبکستان، وزیر انرژی ازبکستان، وزیر معادن و زمینشناسی ازبکستان و در نهایت نخست وزیر این کشور ملاقات انجام شد، در مورد مهمترین توافقات و دستاوردهای سفر گفت: توافق بانکهای مرکزی دو کشور برای فعال سازی مکانیزم تبادلات بانکی و معرفی بانکهای تجاری برای پیشبرد مذاکرات فنی، پذیرش اصل کاملهالوداد (MFN) توسط دولت ازبکستان بعد از چندین سال مذاکره بینتیجه و امضای سند اجرایی موافقتنامه تجارت ترجیحی میان دو کشور، توافقات گسترده در حوزه همکاری و مشارکت ایران در تعمیرات اساسی توربینهای گازی، ایجاد مرکز خدمات منطقهای تعمیرات و اورهال اساسی تجهیزات نفتی، پالایشگاهی و نیروگاهی در ازبکستان و ایجاد ایستگاههای تقویت فشار گاز برای ازبکستان، مشارکت و سرمایهگذاری ایران در ساخت نیروگاههای حرارتی در ازبکستان، توافق اولیه بر سر واگذاری محدودههای بزرگ معادن فلزی از جمله سنگ آهن، مس، طلا و… به پیمانکاران ایرانی برای پیادهسازی بسته کامل استخراج تا تولید، توافق اولیه بر سر تشکیل شرکت لجستیک مشترک و تأمین واگنهای باری توسط ایران برای توسعه حملونقل میان دو کشور، توافق اولیه برای حضور پیمانکاران بزرگ ایرانی در پروژههای زیرساختی ازبکستان و تسهیلگری در خصوص ضمانتنامه و توافق اولیه بر سر تسهیل ثبت دارو و تجهیزات پزشکی ایران در ازبکستان و تجهیز مراکز درمانی با تجهیزات پزشکی دانش بنیان ایرانی از جمله مهمترین توافقات و دستاوردهای این سفر بود.
وی گفت: به نظر میرسد با توجه به رویکرد دولت در بهرهبرداری از ظرفیتهای سیاسی برای توسعه مناسبات اقتصادی تجاری، میتوان در کلیه سفرهای وزرای اقتصادی و ریاست جمهوری بر اساس مدل موفق این سفر شامل انجام مطالعات دقیق و هدفمند پیش از سفر، شناسایی ظرفیتهای همکاری و موانع و مشکلات موجود، انتخاب هدفمند ترکیب هیأت اعزامی از بخش خصوصی و دولتی برای همراهی و حضور در جلسات مذاکره، اعزام هیأتهای مذاکراتی پیشرو برای دستهبندی موضوعات به سرپرستی مسئولین مرتبط و اتخاذ راهبردهای منسجم، همه جانبهنگر و اصولی برای مذاکرات با کشورهای هدف بهره برد.
نظر شما