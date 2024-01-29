۱۴۷ کیلوگرم مواد مخدر در آبادان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمود میرفیضی با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای تداوم اجرای طرحهای برخورد با عناصر اصلی تهیه، توزیع و ترانزیت مواد مخدر، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خوزستان با تسلط اطلاعاتی اعضای یک باند قاچاق مواد مخدر را در شهرستان آبادان شناسایی کردند.
وی افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با تلاش شبانهروزی و رصد دقیق اطلاعاتی ۲ منزل اعضای باند سوداگران مرگ را در آبادان شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی و همکاری ردههمنام در شهرستان در عملیاتهای منسجم و غافلگیرانه سه نفر اعضای باند مزبور را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی خوزستان تصریح کرد: در این عملیاتها مقدار ۱۴۷ کیلوگرم حشیش، ۵۲ گرم تریاک، تعداد زیادی قرص غیرمجاز و یک حقه وافور کشف و ضبط شد.
سردار میرفیضی با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضائی تاکید کرد: پلیس با تلاش شبانهروزی با سوداگران مرگ و مخلان امنیت برابر قانون قاطعانه برخورد میکند.
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