به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، همزمان با تظاهرات اعتراضی حامیان عمران‌خان، نخست وزیر سابق پاکستان که هم‌اکنون در حبس به‌سر می‌برد، پلیس این کشور با یورش به معترضان دست کم ۲۴ نفر را بازداشت کرد.

براساس گزارش رسانه‌ها، در آستانه انتخابات ماه آینده پاکستان، حدود ۲ هزار نفر برای حمایت از عمران‌خان و در مخالفت با رد صلاحیت چندین تن از نامزدهای حزب تحریک انصاف پاکستان که پیش‌تر ریاست آن برعهده عمران‌خان بود، در شهر کراچی دست به تظاهرات زدند. پلیس پاکستان به منظور متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده و حدود ۲۴ نفر را نیز بازداشت کرد.

گروه‌های حقوق بشری مدعی شده‌اند که انتخابات پیش روی پاکستان فاقد اعتبار بوده و ارتش قدرتمند این کشور را به تلاش برای اعمال نفوذ در آرا متهم کرده‌اند.

عمران خان از اوایل ماه آگوست، به اتهام‌های مختلف در زندان به سر برده و برای نامزدی در انتخابات آتی هم رد صلاحیت شده است. او از سال ۱۹۹۶ مؤسس و رئیس حزب تحریک انصاف بود.

نخست‌وزیر سابق پاکستان که ۳ ماه پیش درخصوص پرونده افشای اسناد محرمانه دولتی به ۳ سال زندان محکوم شد، در حال حاضر در کنار شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه سابق پاکستان که هم‌حزبی عمران خان نیز است، در زندان آدیاله راولپندی حضور دارد.

ماه گذشته، رسانه‌های پاکستانی اعلام کردند دادگاهی در این کشور «عمران خان» نخست‌وزیر سابق و معاونش را در پرونده افشای اسرار رسمی مجرم شناخت.