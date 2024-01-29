نامزدهای فیلم کوتاه جشنواره فیلم فجر معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روابط عمومی چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر، با اتمام جلسه جمع بندی هیأت انتخاب و داوری بخش فیلم کوتاه داستانی چهل و دومین جشنواره فیلم فجر متشکل از مریم بحرالعلومی، حمید بهمنی، رضا سبحانی، لیلی عاج و هادی مقدم دوست از بین فیلم‌های «اذان صبح به افق یزد»، «آلفا، «بازسازی»، «تاکسی درمیست»، «جاذبه غیرنیوتونی»، «خودکشی به سبک نیچه»، «دنیا منم فوئه»، «زاک»، «سربسته»، «شریف»، «صونا»، «ضلعی برای خروج»، «قوتار»، «کوچ»، «گربه ماهی»، «مدیر مدرسه»، «ناظر»، «یوفو»، نامزدهای بهترین فیلم کوتاه این دوره از جشنواره به شرح زیر اعلام شدند:

۱- «جاذبه غیرنیوتونی» به کارگردانی علیرضا صادقی و تهیه کنندگی مجتبی آرش نیا

۲- «خودکشی به سبک نیچه» به کارگردانی پیام کردستانی و تهیه کنندگی پیام کردستانی و بهمن رضایی

۳- «سربسته» به کارگردانی یاسر خیر و تهیه کنندگی یاسر خیر و انجمن سینمای جوان ایران

۴- «شریف» به کارگردانی محمد علیزاده فرد و تهیه کنندگی محسن مجیدپور و انجمن سینمای جوان ایران

۵- «مدیر مدرسه» به کارگردانی میکائیل دیانی و تهیه کنندگی سید محمد هادی آقاجانی

۶- «یوفو» به کارگردانی سید حامد حسینی و سید مهدی حسینی و تهیه کنندگی سید حامد حسینی و سید مهدی حسینی و انجمن سینمای جوان ایران