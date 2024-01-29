اولین تصویر از پویانمایی «شمشیر و اندوه» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، انیمیشن «شمشیر و اندوه» که از نوین‌ترین ابزارهای طراحی کاراکتر بهره گرفته است، از تصویر کارن، شخصیت اصلی فیلم به همراه لوگو موشن رونمایی کرد.

در خلاصه داستان این پویانمایی که برای اولین بار در تاریخ انیمیشن ایران با استفاده از اسکن انسانی(MetaHuman) تولید شده است، آمده است: «برای تحقق رویایی که داری مبارزه کن … .»

عوامل این پویانمایی عبارتند است از فیلمنامه نویسان: مهدی جعفری، عماد رحمانی، مدیر تولید: معین کریمی، تدوین: مهرداد محرابی، موسیقی: شاهین پژهان، آرش آقابابائی، صداگذاری: میلاد استخری، طراح صدا و SFX: شاهین پژهان، طراح ارشد کارکتر: بنیامین شجاعی باغینی، کارگردان هنری: میلاد علیقلیا، مسؤول رندر: بهداد باقری، شبیه سازی مو و پارچه: محمد مشتاقی، سیاوش مصحلی، سرپرست صداپیشه‌گان: حسام صادقی نیکو، مدیر روابط عمومی: فاطمه آذری، مسئول فضای مجازی: آرزو رحمتی.