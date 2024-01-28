به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر، هیأت انتخاب و داوری بخش کوتاه چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر متشکل مریم بحرالعلومی، حمید بهمنی، رضا سبحانی، لیلی عاج و هادی مقدمدوست اسامی فیلمهای راهیافته به این بخش را اعلام کرد.
اسامی فیلمهای کوتاه راهیافته به بخش مسابقه به شرح ذیل اعلام شد:
- «اذان صبح به افق یزد» به کارگردانی زهره صباغیان
- «آلفا» به کارگردانی مسعود محمدی تاکامی و مهیار صیفوری و تهیه کنندگی امیرزند قشلاقی
- «بازسازی» به کارگردانی علی توکلی و تهیه کنندگی مهاجر توحید پرست و فواد جاودان
- «تاکسی درمیست» به کارگردانی بهزاد علوی و سوسن سلامت و تهیه کنندگی حامد طبیبی
- «جاذبه غیر نیوتونی» به کارگردانی علیرضا صادقی و تهیه کنندگی مجتبی آرش نیا
- «خودکشی به سبک نیچه» به کارگردانی پیام کردستانی و تهیه کنندگی بهمن رضایی
- «دنیا منم فوئه» به کارگردانی به کارگردانی مصطفی آقامحمدلو و تهیه کنندگی فرهاد حاجی عباسی
- «زاک» به کارگردانی علی خسروی، «سربسته» به کارگردانی یاسرخیر
- «شریف» به کارگردانی محمد علیزاده فرد و تهیه کنندگی محسن مجید پور
- «صونا» به کارگردانی به کارگردانی زهرا ترکمنلو
- «ضلعی برای خروج» به کارگردانی احسان همتی و تهیه کنندگی گلبرگ ابوترابیان
- «قوتار» به کارگردانی علی علیزاده و تهیه کنندگی میثم جمالی و فریما خلیلی
- «کوچ» به کارگردانی امید یوسفی و تهیه کنندگی رایموند رسولی
- «گربه ماهی» به کارگردانی امیرحسین مهماندوست و تهیه کنندگی منصور مهماندوست
- «مدیر مدرسه» به کارگردانی میکائیل دیانی و تهیه کنندگی سید محمدهادی آقاجانی
- «ناظر» به کارگردانی ابوالفضل عزیزی و تهیه کنندگی سیما رسولی
- مهدی امامی و پژمان بصیری زاده، «یوفو» به کارگردانی سید حامد حسینی و سید مهدی حسینی.
چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر ۱۲ تا ۲۲ بهمن سال جاری به دبیری مجتبی امینی برگزار میشود.
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