به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، محمدصادق خیاطیان در نخستین گردهمایی فعالان مردمی آبادانی و پیشرفت فناورانه با اشاره به گذشت بیش از یک دهه از شکلگیری موضوع دانشبنیان ها، ادامه داد: حدود ۱۰ سال پیش ما به دنبال فرهنگسازی گفتمان دانشبنیان بودیم و امروز در جایی ایستادهایم که میگوئیم دانشبنیانها میخواهند مسئله حل کنند. دانشبنیانها برای محرومیتزدایی آمدهاند و در این راستا راهحل ارائه میدهند.
وی ادامه داد: تقریباً در تمام مسائل مختلف کشور، دانشبنیانها ورود پیدا کردند و در حال نقش آفرینی هستند و این فرایند بسیار جذابی بود که در کشور اتفاق افتاد و با تمام سختیهای پشت سر گذاشته، امروز دانشبنیانها به بلوغ کافی رسیدهاند و فرزندان ایران با رویکردهای فناورانه به حل چالشهای کلیدی میپردازند.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به اینکه محرومیتزدایی از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی ایران است، ادامه داد: دانشبنیانها به این حوزه نیز ورود پیدا کردهاند و ما هم تمام قد دانشبنیان ها را ارج خواهیم نهاد و وظیفه خود میدانیم که از این مسئله حمایت کنیم.
وی با تاکید بر اینکه امروز به سطحی از بلوغ در حوزه دانشبنیانها رسیدهایم که میتوانیم بگوییم دانشبنیانها را برای دانشبنیان نمیخواهیم بلکه معتقدیم فناوری، اقتصاد ایجاد و مسئله سفره مردم را حل میکند؛ ادامه داد: امروز ما دنبال تجاری سازی فناوری هستیم و با جدیت آن را دنبال میکنیم.
به گفته خیاطیان، امروز ما دیگر بهدنبال فرهنگسازی دانشبنیان ها نیستیم بلکه هدف ما ایستادگی بر روی موضوعات خاصی است که نیازمند زمان و اولویت گذاری مناسب است.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی از تمرکز صندوق بر روی دو مساله در حوزه دانشبنیانها خبر داد و گفت: با توجه به اینکه امروز ما تکنولوژی و دانشبنیان را در جهت حل مساله میخواهیم، بحث تکنولوژی برای ما موضوعیت پیدا میکند و در این راستا، سه تکنولوژی هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی و حوزه میکروالکترونیک را اولویت قرار دادیم.
وی ضمن اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اینکه ایران باید میان ۱۰ کشور اول حوزه هوشمصنوعی جهان قرار گیرد، ادامه داد: براساس یکی از گزارشهای معتبر بینالمللی که کشورها را در بعد نیروی استانی در حوزه هوش مصنوعی بررسی کرده و به زودی بهطور رسمی اعلام خواهد شد، ایران از این لحاظ، هفتمین کشور در دنیا است. این ظرفیت بالای نخبگان ایرانی است و نشان میدهد ایران در حوزه هوش مصنوعی حرفی برای گفتن دارد.
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