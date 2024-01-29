به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی زاده دوشنبه شب در آئین گشایش نخستین نمایشگاه عرضه محصولات و تولیدات اتباع و مهاجران خارجی سراسر کشور در بوشهر اظهار داشت: از استانهای مختلف کشور و همچنین نمایندگان کشورهای قزاقستان، افغانستان، تاجیکستان، ترکیه و چین که محصولات خود را عرضه کردند تقدیر میکنم.
وی به پتانسیل و ظرفیتهای استان بوشهر پرداخت و افزود: بوشهر در عرصههای تجارت و صنعت و کشاورزی و گردشگری و آبزی پروری جایگاه خاصی دارد و باید استفاده بهینه را از این موقعیت ببریم.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: با این ظرفیتها و با توجه به مردم مهمان نواز استان، از اتباع خارجی دعوت به سرمایهگذاری در استان بوشهر میکنیم.
محمدی زاده یادآور شد: محصولات و تولیدات اتباع خارجی در ۵۴ غرفه عمدتاً از اتباع مهاجرین افغانستانی عرضه شده است.
استاندار بوشهر گفت: صنایع دستی، پوشاک، مواد غذایی، مجسمهسازی، تولیدات صنعتی از جمله محصولات ارائه شده در نمایشگاه عرضه محصولات و تولیدات اتباع مهاجرین خارجی است.
محمدی زاده از برگزاری اولین نشست کشوری سرمایهگذاری مهاجرین خارجی در بوشهر خبر داد و بیان کرد: این نشست با مشارکت سرمایهگذاران ۴ ملیت قزاقستان، عراق، ترکیه و افغانستان برای ارائه برنامه در عرصه سرمایهگذاری بر اساس ظرفیتهای استان بوشهر برگزار میشود.
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