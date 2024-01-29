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کد مطلب 6008510
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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۳۷

قطر ۲-۱ فلسطین ؛ صعود میزبان به مرحله یک چهارم نهایی

قطر ۲-۱ فلسطین ؛ صعود میزبان به مرحله یک چهارم نهایی

دیدار تیم‌های ملی فوتبال قطر و فلسطین در مرحله یک هشتم نهایی جام ملت‌های آسیا با برتری قطر به پایان رسید.

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