دریافت 25 MB کد مطلب 6008510 https://mehrnews.com/x345wG ۹ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۳۷ کد مطلب 6008510 فیلم ورزش فیلم ورزش ۹ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۳۷ قطر ۲-۱ فلسطین ؛ صعود میزبان به مرحله یک چهارم نهایی دیدار تیمهای ملی فوتبال قطر و فلسطین در مرحله یک هشتم نهایی جام ملتهای آسیا با برتری قطر به پایان رسید. کپی شد مطالب مرتبط دعوا و درگیری لفظی خبرنگاران در نشست خبری سرمربی تیم ملی عراق توقف قطر برابر فلسطین در نیمه اول/ عنابی ها از شکست گریختند سردار تمرین کرد/ غایب بازی با سوریه مشخص شد شادی اردنیها پس از پیروزی برابر عراق اردن ۳-۲ عراق ؛ کامبک شیرین و صعود به مرحله یکچهارم نهایی برچسبها فلسطین تیم ملی فوتبال فلسطین قطر تیم ملی فوتبال قطر جام ملتهای آسیا جام ملت های آسیا 2023 - قطر
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